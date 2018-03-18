صابر الرباعي: الغناء لأي دولة عربية هو غناء للأمة كلها

قال الفنان صابر الرباعي، إن الأغنية الوطنية توحد الشعوب العربية، سواء تم الغناء لمصر أو لتونس أو أي دولة عربية أخرى؛ لأن في النهاية الهدف هو توحيد الصف العربي.

وأضاف الرباعي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "العاشرة مساء" المذاع عبر فضائية "دريم" أن كثيرا من المطربين العرب غنوا لمصر وجيش مصر، وكذلك هناك مطربون مصريون غنوا لدول عربية أخرى.

وأشار الرباعي إلى أن الانتماء العربي، لابد وأن يولد داخل كياننا كعرب فالغناء لمصر، يعني غناء للأمة العربية كلها، وكذلك الغناء لأي دولة عربية.