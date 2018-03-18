عاجل| فتح باب التصويت لليوم الثالث بكوريا الجنوبية واليابان

فتحت السفارة المصرية باليابان وكوريا الجنوبية أبوابها أمام الناخبين المصريين، للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية، وفتح التصويت في تمام التاسعة بتوقيت طوكيو وكوريا الجنوبية الثانية صباحاً بتوقيت مصر.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، مساء أمس الأول، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي اليوم 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.