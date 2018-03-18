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الوطن

بالصور| ريهام عبدالحكيم تحيي حفل ختام "الأقصر عاصمة الثقافة العربية"

منذ 4 دقيقة
كتب: محمود الرفاعى
تصوير: عبدالحافظ السيد
بالصور| ريهام عبدالحكيم تحيي حفل ختام "الأقصر عاصمة الثقافة العربية"

ريهام عبدالحكيم

أحيت الفنانة ريهام عبدالحكيم، حفلا غنائيا، أقيم على هامش فعاليات ختام "الأقصر عاصمة الثقافة العربية" في ساحة معبد الكرنك.

وألقت عبدالحكيم مجموعة من أغاني التراث والأغاني الوطنية، وأغانيها الخاصة، بينها "أما براوة، بيت العز، وفيها حاجة حلوة".

وحضرت الحفل الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، محمد بدر محافظ الأقصر، إضافة إلى 6 أعضاء من مجلس الشعب، بينهم "تامر عبدالقادر، نادر مصطفى، أسامة شرشر، محمد محمد أمين، ومرتضى العربي".

الحفل كان بصحبة الفرقة الموسيقية وقيادة المايسترو محمد إسماعيل الموجي.

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