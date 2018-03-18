تهاني الجبالي: الشعب المصري يتحرك سريعا أمام التحديات التي تواجه مصر

قالت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، إنها قررت عدم الظهور الكثير في وسائل الإعلام، إلا لو كانت هناك رسائل قوية لأبناء الوطن.

وأضافت الجبالي، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن الشعب المصري، هو القائد والمعلم مثلما وصفه الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

وأشارت، إلى أن هذا الشعب العظيم أول شعب أقام دولة ويعلم كيفية الحفاظ على مقوماته، مضيفة أنه عندما يكثر التحدي، على مصر تكون سرعة استجابة هذا الشعب العظيم.

وتابعت الجبالي، أن الشعب المصري يدرك تماما حجم المخاطر والتحدي الذي تتعرض له مصر، وبالتالي فإن هذا التحدي يجعل لديه القدرة على مواجهة أعدائه.