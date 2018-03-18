الجبالي: توقعت مشاركة كبيرة للجاليات المصرية بالخارج في الانتخابات

قالت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، إنها توقعت المشاركة المشرفة للجاليات المصرية بالخارج، بشكل مكثف في الانتخابات الرئاسية.

وأضافت الجبالي، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الشعب المصري مرتبط بأرض مصر وبالتالي فإن المصريين في الخارج مهما حققوا من نجاحات وإنجازات ومهما غابوا عن مصر من أجل لقمة العيش، إلا أن الحنين لديهم لمصر كبير والانتماء لها أكبر.

وأشارت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا إلى أن الشعب المصري له جينات خاصة، تختلف عن شعوب الدول الأخرى، متابعة: "مهما لفوا الدنيا تلاقي عندهم الحنين لمصر".