"بي بي سي": مراكز الاقتراع في أقصى شرق روسيا تفتح أبوابها أمام

بدأ الناخبون في أقصى شرق روسيا في الإدلاء بأصواتهم، في انتخابات الرئاسة الروسية، التي من المتوقع أن يفوز بها الرئيس فلاديمير بوتين، ليبقى في السلطة لولاية رابعة مدتها 6 سنوات.

ولا يزال بوتين في السلطة منذ عام 1999، سواء في منصب رئيس البلاد أو رئيس الوزراء.

وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها في كل أنحاء روسيا، الساعة 8 صباح الأحد بتوقيت جرينتش، أي "الساعة الثامنة مساء السبت" في أقصى الشرق نظرا لفارق التوقيت بين مناطق روسيا.

ويتنافس بوتين مع 7 مرشحين آخرين، من بينهم المليونير بافل غرودينين، ومقدمة برامج تلفزيون الواقع كسينيا سوبشاك، والمرشح القومي فلاديمير جيرينوفسكي.

بينما يغيب المعارض الرئيسي لبوتين اليكسي نافالني عن سباق الانتخابات بعد إدانته بتهمة الاختلاس وهي التهمة التي يقول عنها نافالني إنها "ملفقة".