تسجيل الدخول

الوطن

رئيس "ملاحة بورسعيد" بعد زيارة السيسي: مصر كلها ستشهد طفرة اقتصادية

اليوم AM 08:49
كتب: هبه صبيح
رئيس "ملاحة بورسعيد" بعد زيارة السيسي: مصر كلها ستشهد طفرة اقتصادية

الرئيس السيسي

زار الرئيس عبدالفتاح السيسي بورسعيد، للمرة الثانية خلال شهر ونصف لتفقد المشروعات القومية في شرق المحافظة.

وأكد عادل اللمعي رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، أن ما شاهده العالم من مشروعات قومية على أرض الواقع هو نتيجة أن الإرادة السياسية المصرية التي حققت أحلام لم تكن تتحقق على مدار سنين طويلة وأنه لولا الإرادة السياسية ما شعرنا بفرحة النجاح اليوم.

وقال إن ما تم اليوم من مشروعات مثل الأرصفة البحرية والانتهاء من غالبيتها، بل وتحديد الشركات التي تقوم بالتشغيل يبشر بالأمل في مستقبل باهر لبورسعيد ومدن القناة ومصر كلها، مشيرا إلى أن مصر كلها ستشهد طفرة اقتصادية.

وأشاد بمركز التدريب الذى أعلن عنه الفريق مميش موضحا أن شباب بورسعيد مؤهلين للعمل حيث إن من يشغل أوناش الحاويات والمحطة كلها من شباب بورسعيد، وأنهم لديهم طموح بالعقل في تحويل حلم أرض شرق بورسعيد إلى مدينة اقتصادية عالمية بالإضافة إلى شبكة طرق والأنفاق التي ستسهل الحركة دون انتظار ساعات لعبور القناة إلى شرق بورسعيد.

 

أخبار متعلقة

عزة مجاهد: تعاملت مع شخصيات حقيقية في أرض الواقع لعيون "فوق السحاب"

عزة مجاهد: تعاملت مع شخصيات حقيقية في أرض الواقع لعيون "فوق السحاب"
نقيب المعلمين: الرئيس السيسي حقق إنجازات ملموسة على أرض الواقع

نقيب المعلمين: الرئيس السيسي حقق إنجازات ملموسة على أرض الواقع
اليوم.. أسامة كمال يناقش كيف تدار الأحياء على أرض الواقع

اليوم.. أسامة كمال يناقش كيف تدار الأحياء على أرض الواقع
"الخارجية": مصر فتحت آفاقا جديدة للشباب ليصبح لهم دور على أرض الواقع

"الخارجية": مصر فتحت آفاقا جديدة للشباب ليصبح لهم دور على أرض الواقع

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

بعد قليل.. بدء فعاليات "الدولي للنقل البحري واللوجيستيات" بالإسكندرية

بعد قليل.. بدء فعاليات "الدولي للنقل البحري واللوجيستيات" بالإسكندرية

سفير مصر بنيوزيلندا: اليومان الثاني والثالث للتصويت شهدا إقبالا كبيرا

سفير مصر بنيوزيلندا: اليومان الثاني والثالث للتصويت شهدا إقبالا كبيرا

بالأسماء| أعضاء مجلس الأعمال المصري البرتغالي

بالأسماء| أعضاء مجلس الأعمال المصري البرتغالي

عاجل| إحالة 3 متهمين بالمتحف المصري للمحاكمة العاجلة

عاجل| إحالة 3 متهمين بالمتحف المصري للمحاكمة العاجلة

عاجل| 20 ألف شخص غادروا الغوطة الشرقية إلى دمشق اليوم

عاجل| 20 ألف شخص غادروا الغوطة الشرقية إلى دمشق اليوم

اختيارات الوطن

بالفيديو| بين الزغاريد والحلوى.. هكذا حضر الأجانب انتخابات المصريين

بالفيديو| بين الزغاريد والحلوى.. هكذا حضر الأجانب انتخابات المصريين

"28 ساعة رايح جاي".. تفاصيل رحلة طلاب مصريين بروسيا من أجل التصويت

"28 ساعة رايح جاي".. تفاصيل رحلة طلاب مصريين بروسيا من أجل التصويت

بالفيديو| بعد "سوبر صلاح".. تعرف على أصل كلمة "هاتريك" في كرة القدم

بالفيديو| بعد "سوبر صلاح".. تعرف على أصل كلمة "هاتريك" في كرة القدم

بعد تشغيل 12 أتوبيسا بدورين.. تعرف على خطوط سير وسعر التذكرة

بعد تشغيل 12 أتوبيسا بدورين.. تعرف على خطوط سير وسعر التذكرة

بالفيديو| «صلاح» يتفوق على جميع أباطرة الدوريات الخمس الكبرى

بالفيديو| «صلاح» يتفوق على جميع أباطرة الدوريات الخمس الكبرى

الأكثر قراءة

عاجل