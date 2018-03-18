رئيس "ملاحة بورسعيد" بعد زيارة السيسي: مصر كلها ستشهد طفرة اقتصادية

زار الرئيس عبدالفتاح السيسي بورسعيد، للمرة الثانية خلال شهر ونصف لتفقد المشروعات القومية في شرق المحافظة.

وأكد عادل اللمعي رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، أن ما شاهده العالم من مشروعات قومية على أرض الواقع هو نتيجة أن الإرادة السياسية المصرية التي حققت أحلام لم تكن تتحقق على مدار سنين طويلة وأنه لولا الإرادة السياسية ما شعرنا بفرحة النجاح اليوم.

وقال إن ما تم اليوم من مشروعات مثل الأرصفة البحرية والانتهاء من غالبيتها، بل وتحديد الشركات التي تقوم بالتشغيل يبشر بالأمل في مستقبل باهر لبورسعيد ومدن القناة ومصر كلها، مشيرا إلى أن مصر كلها ستشهد طفرة اقتصادية.

وأشاد بمركز التدريب الذى أعلن عنه الفريق مميش موضحا أن شباب بورسعيد مؤهلين للعمل حيث إن من يشغل أوناش الحاويات والمحطة كلها من شباب بورسعيد، وأنهم لديهم طموح بالعقل في تحويل حلم أرض شرق بورسعيد إلى مدينة اقتصادية عالمية بالإضافة إلى شبكة طرق والأنفاق التي ستسهل الحركة دون انتظار ساعات لعبور القناة إلى شرق بورسعيد.