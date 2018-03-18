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الوطن

ضبط صاحب شركة "غذائية" بتهمة الاستيلاء على 2900 كيلو أرز مدعم بأسيوط

منذ 28 دقيقة
كتب: سعاد أحمد
ضبط صاحب شركة "غذائية" بتهمة الاستيلاء على 2900 كيلو أرز مدعم بأسيوط

جانب من المضبوطات

ضبط فريق مباحث إدارة التموين بمديرية أمن أسيوط، صاحب شركة تعبئة مواد غذائية استولى على 2920 كيلوجرام أرز تمويني دون وجه حق في أسيوط.

تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط إخطارا من مدير إدارة مباحث التموين يفيد ورود معلومات لضباط إدارة مباحث التموين تفيد بأن "م.ا.م" مقيم دائرة مركز أسيوط صاحب شركة لتعبئة المواد الغذائية الكائن بذات الناحية وذلك لحصوله على سلع تموينية دون وجه حق الخاص بالغش التجاري والتدليس حيث تم ضبط 90 لفة أرز تمويني مدعم داخل كل لفة 20 كيلوجرام بإجمالي 1800 كيلوجرام و56 لفة أرز كل لفة داخلها 20 كيلوجرام بإجمالي 1120 كيلوجرام، كما تم ضبط أدوات تعبئة.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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