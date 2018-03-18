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الوطن

وصول وسفر 831 راكبا بمينائي سفاجا والغردقة

منذ 17 دقيقة
كتب: توفيق شعبان
وصول وسفر 831 راكبا بمينائي سفاجا والغردقة

ميناء الغردقة صورة أرشيفية

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر بأن ميناء سفاجا يستعد اليوم لمغادرة ثلاث سفن، وهي عمان، والحرية2، وبوسيدون إكسبريس، وعلى متنهم 203 ركاب، و286 شاحنة بضائع، و8 سيارات.

وشهد الميناء أمس استقبال 4 سفن، وهس مسرة، والحرية2، والنوي إكسبريس، وبوسيدون إكسبريس، وعلى متنهم 480 راكبا، و134 شاحنة بضائع، و18 شاحنة عفش ركاب، و21 سيارة.

على جانب آخر، يشهد ميناء الغردقة مغادرة العبارة القاهرة، وعلى متنها 148 راكبا، و12 سيارة.

ويشهد ميناء نويبع، وصول، وسفر 1041 راكب، وتداول 140 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا، وعلى متنها 165 راكبا، و6 برادات، و3 تريلات، و1 سيارة، و2 باص جيت كما تغادر السفينتين برنسيسة، وبريدج، وعلى متنهم 279 راكبا، و33 برادا، و7 تريلات.

وشهد الميناء أمس استقبال ثلاث سفن، وهي برنسيسة، وسينا، وبريدج، وعلى متنهم 276 راكبا، و10 برادات، و4 تريلات فيما غادرت ثلاث سفن، وهي برنسيسة، وسينا، وبريدج، وعلى متنهم 321 راكبا، و50 برادا، و27 تريلا، و1 سيارة.

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