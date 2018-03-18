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الوطن

محافظ سوهاج: إزالة 11 حالة تعدِ على الأراضي الزراعية

منذ 11 دقيقة
كتب: خالد الغويط
محافظ سوهاج: إزالة 11 حالة تعدِ على الأراضي الزراعية

محافظ سوهاج: إزالة 11 حالة تعدِ علي الأراضي الزراعية

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بحملة مكبرة لإزالة 11 حالات تعد واقعة على الأراضي الزراعية، وذلك في إطار جهود المحافظة والدولة للقضاء على ظاهرة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وأوضح عدلي أبو عقيل، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا أن الوحدة المحلية قامت بحملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بناحية بندر طهطا، أسفرت عن إزالة 11 حالة على مساحة 5 قراريط بحوض القلعة بطريق الحريدية، وكانت الإزالة لبناء بلوك أبيض وطوب أحمر بدون ترخيص على أراضي زراعية، وتمت الحملة بالاشتراك مع حماية الأراضي بإدارة طهطا الزراعية والقوات الأمنية من قوات الشمال، ومركز شرطة طهطا.

وشدد عبد المنعم، على ضرورة الإزالة الفورية لجميع التعديات والمخالفات والتصدي لها من خلال تكثيف الحملات لرصد أي تعد على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بشكل فوري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين وعدم التهاون مع أي مخالف.

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