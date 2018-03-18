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الأربعاء.. الإعلان عن اتفاقية التجارة الإفريقية الحرة في رواندا

منذ 30 دقيقة
كتب: وكالات
الأربعاء.. الإعلان عن اتفاقية التجارة الإفريقية الحرة في رواندا

الاتحاد الإفريقي-صورة أرشيفية

أعلن الاتحاد الإفريقي أن البلدان الأعضاء توقع في مدينة كيجالي اتفاقية التجارة الحرة، ودعا الزعماء الأعضاء لاجتماع طارئ في كيجالي؛ للتوقيع على الإعلان.

وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية أن الاتفاقية تساعد على تعزيز العلاقة التجارية بين بلدان إفريقيا، ويغير حياة ملايين الأشخاص في القارة السمراء، ومن المقرر أن تجرى المشاورات بين رؤساء بلدان إفريقيا وأعضاء المؤسسات التجارية في المنطقة قبل التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة الجارية.

وقال الرئيس الرواندي ورئيس الاتحاد الإفريقي الحالي بول كاجامي، إن هذه الاتفاقية التاريخية تأتي بتغيير جذري في وحدة إفريقيا.

من جانبه، أشار مفوض الاتحاد الافريقي موسى فقي، إلى أن التجارة الحرة في المنطقة ستطور مكانة تجارة إفريقيا في التجارة العالمية، كما يمكن بلدان إفريقيا التسجيل مع البلدان المتقدمة في الاقتصاد، مشيرا إلى أنه سيمكن المجتمع الإفريقي التحدث بشكل متساو مع البلدان المتقدمة.

وأوضحت وكالة الأنباء الإثيوبية أن التجارة الحرة هي رأي الاتحاد لمدة طويلة، وأن هذه الخطة تشير إلى إظهار أجندة مشروع 2063، كما أن التجارة الحرة الإفريقية الكبيرة في المنطقة أسست عام 1995 بعد تأسيس التجارة العالمية، مضيفة أن رؤساء بلدان إفريقيا سيشاركون في مناسبة إعلان اتفاقية المنطقة التجارة الحرة التي تجرى في كيغالي الأربعاء المقبل.

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