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الوطن

"الزراعة": التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي يحقق استقرارا بالأسعار

منذ 23 دقيقة
كتب: نرمين عفيفي
"الزراعة": التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي يحقق استقرارا بالأسعار

الاستزراع السمكي

أكدت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة السمكية والحيوانية والداجنة، أن مشروعات الاستزراع السمكي شرق بورسعيد، والتي تفقدها الرئيس، أمس، تضاف إلى المشروعات الرائدة التي ينفذها جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة.

وأضافت نائب وزير الزراعة في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح دريم"، أن هذا المشروع يعمل على خدمة مزارع الذريعة، ومصانع الأعلاف، والثلج والفوم لتوفير مستلزمات المشروع، وهو ما يعمل على خلق فرص عمل وتشغيل الشباب في تلك المشروعات.

وأكدت أن التوسع في تلك المشروعات السمكية يعمل على سد حاجة الأسواق المحلية، وتحقيق استقرار الأسعار في الأسواق.

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