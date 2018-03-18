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الوطن

"الأرصاد": طقس شديد الحرارة على القاهرة ومحافظات الوجه البحري

منذ 11 دقيقة
كتب: سحر المكاوى
"الأرصاد": طقس شديد الحرارة على القاهرة ومحافظات الوجه البحري

رئيس هيئة الأرصاد الجوية

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض بدءا من اليوم ولمدة أسبوع على الأقل، لموجة حارة ترتفع معها درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي بقيم تتراوح من 5 إلى 7 درجات خلال ساعات النهار، لتكون على المحافظات بين 32 و35 درجة.

وأضاف عبدالعال، في تصريحات صحفية "يسود طقس حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على محافظات الوجه البحري والقاهرة وباقي الأنحاء خلال ساعات النهار، فيما يسود طقس بارد ليلا على باقي الأنحاء".

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وتقل الرؤية في الشبورة المائية الخفيفة شمالا والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

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