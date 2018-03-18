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الوطن

"قافلة للكشف على العيون" بمكتبة مصر العامة بالمنيا

منذ 21 دقيقة
كتب: اسلام فهمي
"قافلة للكشف على العيون" بمكتبة مصر العامة بالمنيا

قافلة عيون

تفقد عصام البديوي، محافظ المنيا، أعمال القافلة الطبية التي نظمتها مكتبة مصر العامة، للكشف على أمراض العيون، بالتعاون مع مستشفى حورس.

أوضح المحافظ، أن القافلة ستقدم الخدمة الطبية من إجراء الكشوفات وصرف الأدوية بالمجان، وتضم القافلة نخبة من الأطباء المتخصصين في أمراض العيون.

كما وجه المحافظ بتقديم الدعم الكامل لإنجاح القافلة في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، مشيدا بدور القائمين على القافلة لجهدهم المبذول والمشاركة الدائمة للمحافظة.

من جانبها أوضحت دكتورة منال عبد السلام مدير مكتبة مصر العامة أن القافلة جاءت ضمن احتفال محافظة المنيا بعيدها القومي، مشيرة إلى أن القافلة لاقت نجاحاً كبيراً وإقبال شديد من جميع الفئات من أهالي المحافظة.

 

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