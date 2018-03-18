"التراث يصنع الهوية" ندوة بمكتبة المجاهد حسن طوبار بالدقهلية

نظمت مكتبة المجاهد حسن طوبار التابعة لفرع ثقافة الدقهلية برئاسة عاطف عميرة، ندوة ثقافية بعنوان "التراث يصنع الهوية"، وذلك بالتعاون مع منطقة آثار الدقهلية للآثار الإسلامية والقبطية برئاسة الدكتور محمد طمان، في إطار الجهود المبذولة للتثقيف العام والتاريخي لطلاب المدارس الحكومية بإشراف ياسمين شلباية مديرة المكتبة.

ألقى الندوة الكاتب والآثاري سامح الزهار، مسؤول الوعي الأثري والتنمية الثقافية لمناطق آثار شمال الدقهلية، وتناول بالشرح والأمثلة معنى ومفهوم التراث المادي وسبل ارتباطه بالتراث اللامادي، كذلك دور الإرث الثقافي في صناعة الهوية والحفاظ عليها.

وزار طلاب مدرسة مجمع البصراط الابتدائية المكتبة وتم تنظيم يوم ثقافى متنوع في إطار الجهود المبذولة للتثقيف العام لطلاب المدارس الحكومية وذلك لتنمية مدارك الطلاب الثقافية وضمن بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة الثقافة ووزارة التربية والتعليم

حيث تم تقديم نشاطاً متنوعاً جمع بين القراءة الحرة، والمناقشات حول ما قام الطلاب بالاطلاع عليه من معارف، كما تم تنفيذ مسابقة ثقافية في المعلومات العامة، بالإضافة إلى جولة بالمكتبة للتعرف على أنشطتها الفنية والثقافية المختلفة.