بالصور| حسين فهمي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بأبو ظبي

تواصل حركة صوت مصر في الخارج برئاسة معتز صلاح الدين إصدار بياناتها حول الانتخابات الرئاسية، حيث تلقت غرفة عمليات الحركة تقريرًا من المهندس مجدي الألفي منسق الحركة في الخليج، والذي أشار فيه إلى تدفق أعداد الناخبين المصريين في مقر السفارة المصرية بأبوظبي، رغم أن اليوم يوم عمل.

كما أدلى الفنان حسين فهمي بصوته في الانتخابات داخل مقر السفارة في أبوظبي، واستقبله السفير وائل جاد وحرمه.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، أمس الأول، وتمتد 3 أيام تنتهي اليوم، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.