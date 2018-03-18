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الوطن

كوم أمبو تفوز بمناقصة وزارة الري بـ13.2 مليون جنيه

منذ 17 دقيقة
كتب: عبدالعزيز المصري
كوم أمبو تفوز بمناقصة وزارة الري بـ13.2 مليون جنيه

صورة أرشيفية+ البورصة

قالت شركة وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي، إنها فازت في مناقصة تأهيل ترعة المراشدة من قطاع التوسع الأفقي والمشروعات بوزارة الموارد المائية والري. 

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الأحد، أنه تم إسنادها عملية التطوير، بقيمة 13.16 مليون جنيه.

وارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال الفترة أعلاه إلى 42.18 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 15.9 مليون جنيه بالنصف المقارن من العام المالي الماضي.

ويذكر أن الشركة تستهدف في موازنتها، تحقيق صافي إيرادات بقيمة 60 مليون جنيه، مقابل إيرادت متوقعة بنهاية العام المالي الجاري والبالغة 59.5 مليون جنيه. 

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