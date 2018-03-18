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الوطن

"بايونيرز القابضة" تناقش عدم توزيع أرباح على المساهمين 18 أبريل

منذ 18 دقيقة
كتب: عبدالعزيز المصري
"بايونيرز القابضة" تناقش عدم توزيع أرباح على المساهمين 18 أبريل

محمد فريد رئيس البورصة

قالت بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية، إن الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها في 18 أبريل 2018، ستنظر في مقترح عدم توزيع الأرباح لعام 2017.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الأحد، أن الجمعية ستنظر أيضاً في تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات، وكذا القوائم المالية عن العام المنتهي في ديسمبر 2017.

وكشفت قائمة توزيعات الأرباح المقترحة لشركة بايونيرز عن اقتراح مجلس الإدارة عدم توزيع حصة المساهمين من الأرباح وترحليها للعام القادم.

وزادت إيرادات نشاط الشركة خلال 2017 إلى 8.23 مليار جنيه مقابل إيرادات بلغت 6.8 مليار جنيه.

وحققت أرباحاً بلغت 243.4 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 151.2 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام السابق.

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