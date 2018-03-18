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الوطن

ختام دورة تدريبية للعاملين في إدارات التفتيش المالي بالمنيا

منذ 7 دقيقة
كتب: اسلام فهمي
ختام دورة تدريبية للعاملين في إدارات التفتيش المالي بالمنيا

جانب من الدوره

أعلن الدكتور رضا فاروق مدير عام مركز تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم بمحافظة المنيا، عن ختام الدورة التدريبية للعاملين في إدارات التفتيش المالي والإداري بمجالس المدن التسعة ومديريات الخدمات بالمحافظة، لتنمية مهاراتهم، وقد جاءت الندوة بعنوان إجراءات التفتيش المالي والإداري.

وتهدف الدورة إلى إكساب المتدربين مهارات متنوعة مثل تنفيذ إجراءات التفتيش على شئون العاملين والتفتيش على المخازن والتفتيش على لائحة السيارات وكذلك كافة أنماط التفتيش على كل اختصاصات المحليات بالمحافظة والمديريات الخدمية.

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