مصرع مسن في حريق نشب بشقته بمصر الجديدة

تمكنت قوات الحماية المدنية في القاهرة من السيطرة على حريق نشب داخل شقة بمنطقة مصر الجديدة، وتبين أن الحريق أسفر عن تفحم جثة عجوز مالك الشقة، ودلت التحريات الأولية على أن النيران نشبت داخل المطبخن وامتدت إلى باقي الشقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كان بلاغ ورد إلى شرطة النجدة، بنشوب حريق داخل شقة في شارع أسوان، وتصاعدت الأدخنة بصورة كثيفة، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان الواقعة، وتمت السيطرة على الحريق، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع "أحمد.م"، 73 عاما، موظف بالمعاش، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.