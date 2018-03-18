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الوطن

"آسيان" وأستراليا تتفقان على التعاون في مبادرة المدن الذكية

منذ 9 دقيقة
كتب: وكالات
"آسيان" وأستراليا تتفقان على التعاون في مبادرة المدن الذكية

الرئيس الصيني- أرشيفية

أعلنت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وأستراليا خطة للتعاون في مبادرة لبناء مدن ذكية جديدة اليوم (الأحد) خلال قمة خاصة في سيدني، بحسب وكالة الانباء الصينية شينخوا.

وتلتزم الحكومة الأسترالية وفقا للاتفاق بدفع 23 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة للتدريب وتقديم المساعدة الفنية لمساعدة دول الآسيان في تطوير مدن ذكية ومستدامة بأنحاء جنوب شرق آسيا

وحيث من المتوقع أن ينتقل أكثر من 90 مليون شخص بأنحاء المنطقة للريف بحلول 2030، سيزداد النمو التجاري والاقتصادي بالمنطقة بسرعة خلال تلك الفترة.

وقال وزير الخارجية الأسترالي جولي بيشوب "لاقتناص تلك الفرص، فالمدن بحاجة لحلول مبتكرة وتخطيط ذكي وحوكمة جيدة".

كما اتفق الجانبان على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وفي مجال الأعمال وكذلك التعاون في تطوير البنية الأساسية والمعايير الرقمية.

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