نمو الإيرادات يرتفع بأرباح النزهة الدولي 12% خلال 2017

أظهرت المؤشرات المالية غير المدققة لشركة مستشفى النزهة الدولي، خلال 2017، نمواً في أرباحها بنسبة 12.1%، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الأحد، أنها حققت خلال العام الماضي، أرباحاً بقيمة 36.27 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 32.35 مليون جنيه في 2016.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة أعلاه إلى 124.7 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 105.01 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.

ويبلغ رأسمال مستشفى النزهة نحو 43.2 مليون جنيه، موزعاً على 7.2 مليون سهم، بقيمة اسمية 6 جنيهات للسهم.