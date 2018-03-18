اليوم.. المعايير الإعلامية لتغطية الانتخابات الرئاسية في "همزة وصل"

يستضيف برنامج "همزة وصل" على قناة "النيل للأخبار"، اليوم، الإعلامي حمدي الكنيسي عضو الهيئة الوطنية للإعلام ونقيب الإعلاميين، والدكتور نادر مصطفى عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، والدكتورة هويدا مصطفى أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، والنائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.

ويدور اللقاء، المذاع الساعة الثالثة عصرا، عن كيفية الالتزام بمعايير التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية في الداخل والخارج.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، أمس الأول، وتمتد 3 أيام تنتهي اليوم، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.