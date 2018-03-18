ارتفاع أسعار الخضروات.. والبسلة بـ 6 جنيهات

ارتفعت أسعار الخضروات في سوق العبور ارتفاعا طفيفا تراوح ما بين 25 و100 قرشا للكيلو، اليوم، وفيما يلي قائمة بالأسعار:

الطماطم: من 1.7 - 4 جنيهات للكيلوجرام.

البطاطس: من 1.5 - 2.5 جنيه للكيلوجرام.

البصل: من 1.9 -3 جنيهات للكيلوجرام.

الكوسة: من 2.5- 3.75 جنيه للكيلوجرام.

الجزر "دون عروش": من 1.5 - 2.4 جنيه للكيلوجرام.

الفاصوليا: من 12 - 16 جنيهًا للكيلوجرام.

الملوخية: من 4 - 6 جنيهات للكيلوجرام.

سبانخ: من 2 - 3 جنيهات للكيلوجرام.

بسلة: من 5.5 - 6.5 جنيه للكيلوجرام.

خيار"صوب": من 2.5 - 3.5 جنيه للكيلوجرام.

قلقاس: من 3.5 - 6 جنيهات للكيلوجرام.