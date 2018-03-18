"العبابدة والبشارية" بأسوان: السيسي فعل في الصعيد ما لم يفعله الآخرون

أكد الشيخ عوض هدل رئيس جمعية العبابدة والبشارية، أن الرئيس عبدالفتاخ السيسي فعل خلال 4 سنوات فقط ما لم يفعله الآخرون خلال عشرات السنوات، فالصعيد عامة وأسوان خاصة شهد اهتماما غير مسبوق خلال الفترة الماضية.

وأضاف هدل، خلال مؤتمر حاشد لقبيلتي العبابدة والبشارية بأسوان: "كل ما نراه على أرض مصر من بنية جديدة هو الأمر الذي يجعلنا نرفع أيدينا ونبصم ونؤكد أننا خلف السيسي لفترة رئاسية جديدة، وتشهد الانتخابات تدافع الملايين على صناديق الانتخابية داخل مصر خلال أيام 26 و27 و28 مارس الجاري، لنؤكد أننا كمصريين نعرف ونُسطر تاريخنا بأنفسنا ونعلم أن السيسي هو قائدنا الذي يستطيع استكمال مسيرة التنمية".

ويحضر المؤتمر الشيخان عبدالمجيد عثمان شيخ مشايخ العبابدة ونصر كرار شيخ مشايخ البشارية، والدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، والشيخ محمد عبدالعزيز وكيل وزارة الأوقاف السابق بأسوان، والقيادات الشعبية والأمنية والتنفيذية بأسوان، وانطلقت احتفالات القبيلتين بمسيرة حاشدة انطلقت من أمام جمعية العبابدة والبشارية بمنطقة البشارية بحي غرب مدينة أسوان، رفعوا خلالها اللافتات وأعلام مصر وهتفوا ببعض الهتافات المؤيدة للرئيس السيسي.