"تحيا مصر" يفتتح البرنامج التدريبي لبناء قدرات العاملين بدور الرعاية

افتتح صندوق تحيا مصر، صباح اليوم الأحد، فعاليات البرنامج التدريبي الأول الخاص ببناء قدرات العاملين بمؤسسات دور الرعاية الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج لتنمية مواهب وقدرات الأطفال بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وذلك ضمن أنشطة الخطة القومية لحماية الأطفال بلا مأوى والتي يتم تنفيذها بالتنسيق بين الصندوق ووزارة التضامن الاجتماعي، حيث يستهدف البرنامج التدريبي تدريب ورفع كفاءة قدرات مقدمي الرعاية بدور الرعاية الاجتماعية لـ 532 أخصائي اجتماعي ونفسي، بالإضافة إلى بناء قدرات أعضاء مجالس إدارة دور الرعاية الاجتماعية لـ 76 فردًا، فضلاً عن تنمية مواهب وقدرات 250 طفلًا الذين تم إيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية.

وصرحت ريهام أبو إسماعيل مدير المسؤولية المجتمعية بصندوق "تحيا مصر" أن تدريب الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين مقدمي الخدمات بدور الرعاية بالإضافة إلى تنمية مواهب الأطفال، يأتي في إطار حرص صندوق "تحيا مصر" ووزارة التضامن الاجتماعي على أن لا يقتصر التطوير على المباني فقط، بل تأهيل الكوادر البشرية ودعم مواهب الأطفال والذي يعد الهدف الرئيسي للبرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوى، حيث يستهدف البرنامج تدريب مقدمي الرعاية على مهارات الاتصال والتواصل وسياسات الحماية الاجتماعية وحقوق الطفل بالإضافة إلى تنمية المواهب الفنية والرياضية للأطفال.

وأوضحت ريهام أبو إسماعيل، في بيان، اليوم، بأنه ولأول مرة يتم إعداد حقائب تدريبية متخصصة لتدريب مقدمي الخدمات بدور الرعاية، وأعضاء مجلس إدارات دور الرعاية، مع تصميم آلية لقياس أثر العملية التدريبة بعد انتهائها وتأهيل المتدربين لنقل الخبرة للعاملين الجدد.