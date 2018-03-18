تسجيل الدخول

الوطن

"تحيا مصر" يفتتح البرنامج التدريبي لبناء قدرات العاملين بدور الرعاية

منذ 9 دقيقة
كتب: سلمان إسماعيل
"تحيا مصر" يفتتح البرنامج التدريبي لبناء قدرات العاملين بدور الرعاية

جانب من الفاعلية

افتتح صندوق تحيا مصر، صباح اليوم الأحد، فعاليات البرنامج التدريبي الأول الخاص ببناء قدرات العاملين بمؤسسات دور الرعاية الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج لتنمية مواهب وقدرات الأطفال بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وذلك ضمن أنشطة الخطة القومية لحماية الأطفال بلا مأوى والتي يتم تنفيذها بالتنسيق بين الصندوق ووزارة التضامن الاجتماعي، حيث يستهدف البرنامج التدريبي تدريب ورفع كفاءة قدرات مقدمي الرعاية بدور الرعاية الاجتماعية لـ 532 أخصائي اجتماعي ونفسي، بالإضافة إلى بناء قدرات أعضاء مجالس إدارة دور الرعاية الاجتماعية لـ 76 فردًا، فضلاً عن تنمية مواهب وقدرات 250 طفلًا الذين تم إيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية.

وصرحت ريهام أبو إسماعيل مدير المسؤولية المجتمعية بصندوق "تحيا مصر" أن تدريب الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين مقدمي الخدمات بدور الرعاية بالإضافة إلى تنمية مواهب الأطفال، يأتي في إطار حرص صندوق "تحيا مصر" ووزارة التضامن الاجتماعي على أن لا يقتصر التطوير على المباني فقط، بل تأهيل الكوادر البشرية ودعم مواهب الأطفال والذي يعد الهدف الرئيسي للبرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوى، حيث يستهدف البرنامج تدريب مقدمي الرعاية على مهارات الاتصال والتواصل وسياسات الحماية الاجتماعية وحقوق الطفل بالإضافة إلى تنمية المواهب الفنية والرياضية للأطفال.

وأوضحت ريهام أبو إسماعيل، في بيان، اليوم، بأنه ولأول مرة يتم إعداد حقائب تدريبية متخصصة لتدريب مقدمي الخدمات بدور الرعاية، وأعضاء مجلس إدارات دور الرعاية، مع تصميم آلية لقياس أثر العملية التدريبة بعد انتهائها وتأهيل المتدربين لنقل الخبرة للعاملين الجدد.

 

أخبار متعلقة

"والي" تبحث مع رئيس منظمة "فيس" البلجيكية رعاية الأطفال بلا مأوى

"والي" تبحث مع رئيس منظمة "فيس" البلجيكية رعاية الأطفال بلا مأوى
"التضامن" تعلن إنجازات "القومي لحماية الأطفال بلا مأوى" في 2017

"التضامن" تعلن إنجازات "القومي لحماية الأطفال بلا مأوى" في 2017
"التضامن": إصدار فيلمين وثائقيين لبرنامج حماية الأطفال بلا مأوى

"التضامن": إصدار فيلمين وثائقيين لبرنامج حماية الأطفال بلا مأوى
"احنا معاك".. فيلم "التضامن" الجديد لحماية الأطفال بلا مأوى

"احنا معاك".. فيلم "التضامن" الجديد لحماية الأطفال بلا مأوى
"التضامن" تبحث مع "مكافحة الهجرة" التعاون لحماية الأطفال بلا مأوى

"التضامن" تبحث مع "مكافحة الهجرة" التعاون لحماية الأطفال بلا مأوى
احتفالية مؤسسة دور التربية بالشرقية لدعم الأطفال بلا مأوى

احتفالية مؤسسة دور التربية بالشرقية لدعم الأطفال بلا مأوى
"تحيا مصر" يفتتح دار لرعاية الأطفال بلا مأوى في المنيا

"تحيا مصر" يفتتح دار لرعاية الأطفال بلا مأوى في المنيا
افتتاح مشروع حماية الأطفال بلا مأوى في المنيا

افتتاح مشروع حماية الأطفال بلا مأوى في المنيا

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

"تربية المنوفية" تبتكر برنامجا تأهيليا للمعاقين سمعيا

"تربية المنوفية" تبتكر برنامجا تأهيليا للمعاقين سمعيا

"الخشت" لـ"طلاب جامعة القاهرة": دور الشباب هو الأهم في مساندة الدولة

"الخشت" لـ"طلاب جامعة القاهرة": دور الشباب هو الأهم في مساندة الدولة

"التموين": صرف 75% من مقررات شهر مارس لأهالي شمال سيناء

"التموين": صرف 75% من مقررات شهر مارس لأهالي شمال سيناء

كشف غموض العثور على جثة عامل بترعة "الرياح البحيري" في كوم حمادة

كشف غموض العثور على جثة عامل بترعة "الرياح البحيري" في كوم حمادة

محافظة الجيزة: بعد غدا.. انقطاع المياه بعدة مناطق لمدة 24 ساعة

محافظة الجيزة: بعد غدا.. انقطاع المياه بعدة مناطق لمدة 24 ساعة

اختيارات الوطن

من «مروة» لـ«نبرة» وأخيراً «مريم».. العنصرى يقتل وشرطة بلده تماطل

من «مروة» لـ«نبرة» وأخيراً «مريم».. العنصرى يقتل وشرطة بلده تماطل

التطور الطبيعى لرحلات المدرسة: تخييم ورقص وركوب خيل

التطور الطبيعى لرحلات المدرسة: تخييم ورقص وركوب خيل

فريق الخير يحتفل بالأمهات: أحلى عيد

فريق الخير يحتفل بالأمهات: أحلى عيد

«سى إسلام» و«أمنية» فى جلسة تصوير بروح الخمسينات

«سى إسلام» و«أمنية» فى جلسة تصوير بروح الخمسينات

محمد صلاح بين "الأكثر تداولا" على "تويتر" عالميا بعد "السوبر هاتريك"

محمد صلاح بين "الأكثر تداولا" على "تويتر" عالميا بعد "السوبر هاتريك"

الأكثر قراءة

عاجل