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الوطن

كمال عيد مشيدًا بـ"شقة عم نجيب": الإخراج متجدد.. وأحيي كل الممثلين

منذ 13 دقيقة
كتب: الهام زيدان
كمال عيد مشيدًا بـ"شقة عم نجيب": الإخراج متجدد.. وأحيي كل الممثلين

كمال عيد وفريق "شقة عم نجيب"

أشاد الدكتور كمال عيد، بالعرض المسرحي "شقة عم نجيب"، المعروضة حاليًا على مسرح "الغد" بالعجوزة، والذي ألفها الدكتور سامح مهران، وأخرجها جلال عثمان.

وكتب "عيد" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك":"أمس حضرت عرض مسرحية "شقة عم نجيب"، بأبطال مسرح الغد، دراما الدكتور سامح مهران تقدم فكرا مختلطا يوحي بلحظات تاريخية مهمة في حياتنا المعاصرة، بشارات درامية ذات دلالات تعليمية للمشاهدين".

وأضاف "عيد":"الإخراج متجدد في رؤية المخرج الذي افتقدت اسمه لعدم وجود برنامج للعرض، كيف يمكن التوثيق إذن؟ أبهجني الحضور المتميز  لطالبتي السابقة السيدة هبة توفيق في دور متعدد الانفعالات والتطورات، كانت هبة نموذجا للشخصية التي تفني حياتها في دور مسرحي وبطولة، أحيي كل الممثلين وأغلبهم من أبنائي أو تلاميذي، مسرح بهذا الإخلاص والتفاني، وفكر سامح مهران لا بد من احترامه وتحياتى لكل من أسهم في هذا العرض الجميل".

 

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