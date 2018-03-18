"حماية الأطفال بلا مأوى" مشروع بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان

افتتح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان مشروع كلية الخدمة الاجتماعية بعنوان "برنامج قدرات مقدمي الرعاية الاجتماعية.ز المشروع القومي لحماية الاطفال بلا مأوى"، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر و البرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوى "احنا معاك"، "حياة آمنة وكريمة لكل طفل".

جاء ذلك بحضور الدكتور جمال شكري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم، والطلاب الدكتور يسري شعبان عميد كلية الخدمة الاجتماعية، الدكتور سناء حجازي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد "نجم"، أن جامعة حلوان تبدي اهتماما كبيرا بموضوع الأطفال بلا مأوى وتنظيم العديد من الفعاليات في هذا المجال من خلال وكالة خدمة المجتمع وتنمية البيئة منذ سنوات عديدة للعمل على توفير مسكن لهم والترفيه عنهمأ وتأهيلهم وإدماجهم مجتمعيا، وتقديم البرامج التدريبية لهم من خلال كلية الخدمة الاجتماعية وتعليمهم عدد من الحرف من خلال كليات الاقتصاد المنزلي والفنون التطبيقية بالجامعة، ليعود عليهم النفع وعلى أسرهم والحصول على قوت يومهم وتوفير الحياة الكريمة لهم.

وأشار الدكتور كريم همام الأستاذ بكلية الخدمة الاجتماعية ومنسق المشروع، إلى أن البرنامج سيشمل وحدات متنقلة للمحافظات المختلفة لبناءهم و دريبهم ومد جسور الثقة معهم وتغيير سلوكياتهم ودمجهم مع أسرهم ومع المجتمعات المحلية وبالتعاون مع مؤسسات الرعاية الاجتماعية لاستقبال الأطفال.