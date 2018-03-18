تسجيل الدخول

الوطن

"حماية الأطفال بلا مأوى" مشروع بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان

منذ 15 دقيقة
كتب: أحمد ابو ضيف
"حماية الأطفال بلا مأوى" مشروع بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان

رئيس جامعة حلوان خلال افتتاح مشروع كلية الخدمة الاجتماعية

افتتح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان مشروع كلية الخدمة الاجتماعية بعنوان "برنامج قدرات مقدمي الرعاية الاجتماعية.ز المشروع القومي لحماية الاطفال بلا مأوى"، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر و البرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوى "احنا معاك"، "حياة آمنة وكريمة لكل طفل".

جاء ذلك بحضور الدكتور جمال شكري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم، والطلاب الدكتور يسري شعبان عميد كلية الخدمة الاجتماعية، الدكتور سناء حجازي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد "نجم"، أن جامعة حلوان تبدي اهتماما كبيرا بموضوع الأطفال بلا مأوى وتنظيم العديد من الفعاليات في هذا المجال من خلال وكالة خدمة المجتمع وتنمية البيئة منذ سنوات عديدة للعمل على توفير مسكن لهم والترفيه عنهمأ وتأهيلهم وإدماجهم مجتمعيا، وتقديم البرامج التدريبية لهم من خلال كلية الخدمة الاجتماعية وتعليمهم عدد من الحرف من خلال كليات الاقتصاد المنزلي والفنون التطبيقية بالجامعة، ليعود عليهم النفع وعلى أسرهم والحصول على قوت يومهم وتوفير الحياة الكريمة لهم.

وأشار الدكتور كريم همام الأستاذ بكلية الخدمة الاجتماعية ومنسق المشروع، إلى أن البرنامج سيشمل وحدات متنقلة للمحافظات المختلفة لبناءهم و دريبهم ومد جسور الثقة معهم وتغيير سلوكياتهم ودمجهم مع أسرهم ومع المجتمعات المحلية وبالتعاون مع مؤسسات الرعاية الاجتماعية لاستقبال الأطفال.

أخبار متعلقة

جامعة حلوان تشهد بروتوكول تعاون بمجال الملكية الفكرية مع مؤسسة أردنية

جامعة حلوان تشهد بروتوكول تعاون بمجال الملكية الفكرية مع مؤسسة أردنية
افتتاح معرض الملابس المدعم لطلاب جامعة حلوان

افتتاح معرض الملابس المدعم لطلاب جامعة حلوان
جامعة حلوان تنظم بطولة الجامعات للملاكمة وألعاب القوى

جامعة حلوان تنظم بطولة الجامعات للملاكمة وألعاب القوى
"مهرجان الأسر الطلابية" بكلية التمريض جامعة حلوان

"مهرجان الأسر الطلابية" بكلية التمريض جامعة حلوان

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

"التموين": صرف 75% من مقررات شهر مارس لأهالي شمال سيناء

"التموين": صرف 75% من مقررات شهر مارس لأهالي شمال سيناء

كشف غموض العثور على جثة عامل بترعة "الرياح البحيري" في كوم حمادة

كشف غموض العثور على جثة عامل بترعة "الرياح البحيري" في كوم حمادة

محافظة الجيزة: بعد غدا.. انقطاع المياه بعدة مناطق لمدة 24 ساعة

محافظة الجيزة: بعد غدا.. انقطاع المياه بعدة مناطق لمدة 24 ساعة

فنانات لجئن للتبني.. "الأمومة تستاهل"

فنانات لجئن للتبني.. "الأمومة تستاهل"

عبدالله بن زايد: سنستمر في العمل مع مصر بقوة لمواجهة تحدياتنا المشتركة

عبدالله بن زايد: سنستمر في العمل مع مصر بقوة لمواجهة تحدياتنا المشتركة

اختيارات الوطن

من «مروة» لـ«نبرة» وأخيراً «مريم».. العنصرى يقتل وشرطة بلده تماطل

من «مروة» لـ«نبرة» وأخيراً «مريم».. العنصرى يقتل وشرطة بلده تماطل

التطور الطبيعى لرحلات المدرسة: تخييم ورقص وركوب خيل

التطور الطبيعى لرحلات المدرسة: تخييم ورقص وركوب خيل

فريق الخير يحتفل بالأمهات: أحلى عيد

فريق الخير يحتفل بالأمهات: أحلى عيد

«سى إسلام» و«أمنية» فى جلسة تصوير بروح الخمسينات

«سى إسلام» و«أمنية» فى جلسة تصوير بروح الخمسينات

محمد صلاح بين "الأكثر تداولا" على "تويتر" عالميا بعد "السوبر هاتريك"

محمد صلاح بين "الأكثر تداولا" على "تويتر" عالميا بعد "السوبر هاتريك"

الأكثر قراءة

عاجل