"مؤمن" في طابور انتخابات الكويت على كرسي متحرك: مش أول مرة ليا

لم تمنعه ظروفه الصحية، التي ألزمته الحضور على كرسي متحرك، حائلا بينه وبين ممارسة حقه الانتخابي، ومشاركة أبناء بلده احتفالات العرس الديمقراطي الذي انطلق صباح الجمعة الماضية مع بدء تصويت الجاليات المصرية في الانتخابات الرئاسية لعام 2018.

اخترق طابور الناخبين المصريين المصطفين على أبواب السفارة المصرية في الكويت، كرسي متحرك يجلس أعلاه شاب ثلاثيني، يدعى مؤمن حمودة، من ذوي الاحتياجات الخاصة، بصحبة أسرته حاملا علم مصر و تعكس ملامحه روح التفاؤل والحماسة للمشاركة في التصويت، وحسب حديثه لـ"الوطن" فوجئ بطوابير مصطفة على أبواب السفارة تنتظر دورها في التصويت.

"حمودة" الذي ولد وعاش بالكويت، وتخرج في كلية التربية قسم رياضيات، أصر على المشاركة والحضور بنفسه في انتخابات الرئاسة المصرية، ولم يجد صعوبة في التصويت، "المتطوعين المصريين خلصوا إجراءات التصويت ليا بسرعة عشان منتظرش في الطابور"، حسب قوله.

لم تكن هذه المرة هي الأولى التي يحضر فيها الشاب المصري للانتخاب، حيث شارك في انتخابات الرئاسة السابقة عام 2014، وأصر على أن يعطي صوته للمرة الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي.

"حسيت بفرحة لما لقيت إقبال كبير بالشكل ده وفخور إني نزلت وشاركت أولاد بلدي"، هكذا عبر مؤمن الذي سرعان ما انتشرت صورته، التي التقطها له أحد الناخبين غفلة دون أن يشعر، على مواقع التواصل الاجتماعي مطلقين تعليقا أسفل الصورة: "المواطن ساعه الجد مقاتل".

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، أمس الأول، وتمتد 3 أيام تنتهي اليوم، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.