تسجيل الدخول

الوطن

"بريكست" البرلمانية البريطانية تقترح تأخير الخروج من الاتحاد الأوروبي

منذ 8 دقيقة
كتب: أ ف ب
"بريكست" البرلمانية البريطانية تقترح تأخير الخروج من الاتحاد الأوروبي

صورة أرشيفية

أشارت لجنة بريكست في البرلمان البريطاني، اليوم، إلى إمكانية تأخير انسحاب لندن من الاتحاد الأوروبي بسبب وجود مسائل أساسية عالقة في المفاوضات ينبغي حلها.

وأفادت "لجنة الخروج من الاتحاد الأوروبي" التابعة للبرلمان أنه تم "تحقيق تقدم ضئيل" في مسائل أساسية بينها كيفية المحافظة على الحدود المفتوحة بين أيرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا.

ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس 2019، أي بعد نحو ثلاث سنوات من الاستفتاء على بريكست، وبعدما فعلت لندن في 2017 المادة 50، مباشرة بذلك عملية الانسحاب التي تستمر لعامين. ومن المفترض أن تنتهي المفاوضات بشأن الشراكة المستقبلية بحلول تشرين أكتوبر.

وأوضحت اللجنة التي أيد معظم اعضائها البقاء في الاتحاد الأوروبي في استفتاء 2016 أنه "إذا بقيت جوانب جوهرية بشأن الشراكة المستقبلية غير متفق عليها مع حلول تشرين أكتوبر 2018، فسيتعين على الحكومة السعي إلى تمديد محدود للفترة الزمنية المنصوص عليها في المادة 50".

وقال رئيس اللجنة هيلاري بين إن المفاوضات باتت حاليا في "مرحلة حرجة إذ لم يعد هناك سوى سبعة أشهر فقط للتوصل إلى اتفاق بشأن سلسلة من الملفات المعقدة".

وأضاف النائب العمالي المعارض أن "على الحكومة حاليا تقديم مقترحات ذات مصداقية ومفصلة بشأن الكيفية التي يمكنها من خلالها إدارة حدود غير فعلية بين ايرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا".

وأضاف "لا نعرف أي حدود دولية عدا الحدود الداخلية ضمن الاتحاد الأوروبي، تعمل دون تفتيش وبنى تحتية فعلية. هذا أمر مقلق".

وبين المسائل الأخرى التي ينبغي حلها وضع مواطني الاتحاد الأوروبي القادمين إلى بريطانيا خلال الفترة الانتقالية عندما ستواصل بريطانيا الالتزام بقانون الاتحاد الأوروبي مقابل بقائها في السوق الموحدة التابعة للتكتل لفترة تصل إلى عامين بعد مغادرتها رسميا.

وحذرت اللجنة من أن توفير حقوق مختلفة للمواطنين القادمين قبل خروج بريطانيا رسميا سيكون "متناقضا" مع قانون الاتحاد.

أخبار متعلقة

اتحاد الصناعات الألمانية يدعو للاستعداد للأسوأ إزاء "بريكست"

اتحاد الصناعات الألمانية يدعو للاستعداد للأسوأ إزاء "بريكست"
تيريزا ماي تقر بأنه لا يمكن لأي طرف الحصول على كل ما يريد من بريكست

تيريزا ماي تقر بأنه لا يمكن لأي طرف الحصول على كل ما يريد من بريكست
وزير بريطاني: بقاؤنا داخل اتحاد جمركي بعد بريكست "خيانة"

وزير بريطاني: بقاؤنا داخل اتحاد جمركي بعد بريكست "خيانة"
الاتحاد الأوروبي يرفض خطة بريطانيا للعلاقة التجارية بعد "بريكست"

الاتحاد الأوروبي يرفض خطة بريطانيا للعلاقة التجارية بعد "بريكست"

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

كشف غموض العثور على جثة عامل بترعة "الرياح البحيري" في كوم حمادة

كشف غموض العثور على جثة عامل بترعة "الرياح البحيري" في كوم حمادة

محافظة الجيزة: بعد غدا.. انقطاع المياه بعدة مناطق لمدة 24 ساعة

محافظة الجيزة: بعد غدا.. انقطاع المياه بعدة مناطق لمدة 24 ساعة

فنانات لجئن للتبني.. "الأمومة تستاهل"

فنانات لجئن للتبني.. "الأمومة تستاهل"

عبدالله بن زايد: سنستمر في العمل مع مصر بقوة لمواجهة تحدياتنا المشتركة

عبدالله بن زايد: سنستمر في العمل مع مصر بقوة لمواجهة تحدياتنا المشتركة

عودة العمل بمصنع التغذية المدرسية بقويسنا.. و"التعليم" تبدأ التوزيع

عودة العمل بمصنع التغذية المدرسية بقويسنا.. و"التعليم" تبدأ التوزيع

اختيارات الوطن

من «مروة» لـ«نبرة» وأخيراً «مريم».. العنصرى يقتل وشرطة بلده تماطل

من «مروة» لـ«نبرة» وأخيراً «مريم».. العنصرى يقتل وشرطة بلده تماطل

التطور الطبيعى لرحلات المدرسة: تخييم ورقص وركوب خيل

التطور الطبيعى لرحلات المدرسة: تخييم ورقص وركوب خيل

فريق الخير يحتفل بالأمهات: أحلى عيد

فريق الخير يحتفل بالأمهات: أحلى عيد

«سى إسلام» و«أمنية» فى جلسة تصوير بروح الخمسينات

«سى إسلام» و«أمنية» فى جلسة تصوير بروح الخمسينات

محمد صلاح بين "الأكثر تداولا" على "تويتر" عالميا بعد "السوبر هاتريك"

محمد صلاح بين "الأكثر تداولا" على "تويتر" عالميا بعد "السوبر هاتريك"

الأكثر قراءة

عاجل