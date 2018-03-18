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الوطن

"التموين": تسيير 3 قوافل غذائية أسبوعيا إلى شمال سيناء

منذ 8 دقيقة
كتب: أحمد غنيم
"التموين": تسيير 3 قوافل غذائية أسبوعيا إلى شمال سيناء

صورة أرشيفية

أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن إطلاق 3 قوافل تضم مواد غذائية أسبوعيا إلى محافظة شمال سيناء  بالتعاون والتنسيق مع الشركة العامة للجملة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع.

وقال الدكتور علاء الدين فهمي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية في تصريحات صحفية اليوم، إن الوزارة تعمل على توفير خصة اللحوم والدواجن والبقوليات بالإضافة إلى الخضر الطازجة والألبان والسلع الغذائية وتوفير الدقيق للمخابز بالمحافظة، والتأكد من عدم وجود نواقص.

يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تواصل منذ انطلاق العملية العسكرية الشاملة " سيناء 2018" في 9 فبراير 2018 بالتعاون مع القوات المسلحة في إمداد أهالي سيناء بالمواد الغذائية.

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