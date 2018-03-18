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الوطن

"مياه الغربية" تنظم ندوة عن ترشيد استهلاك المياه في مدرسة كفر الشرفا

منذ 13 دقيقة
كتب: رفيق محمد ناصف
"مياه الغربية" تنظم ندوة عن ترشيد استهلاك المياه في مدرسة كفر الشرفا

ندوة لترشيد استهلاك المياه بمدرسة فى طنطا

 نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الغربية، اليوم، ندوة بمدرسة كفر الشرفا الابتدائية المشتركة بمركز طنطا، ضمن فعليات ندوات التوعية بترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها تنفيذا للحملة القومية لترشيد الاستهلاك.

وقال المهندس عادل عطية رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن الشركة تنظم على مدار الأسبوع الحالي ندوات وقوافل توعوية ضمن الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها بقيادة الأزهر الشريف والوزارات المعنية على مستوى الجمهورية.

وأضاف، أن القوافل والندوات بالمحافظة يتم تنفيذها بحضور ممثلين من الموارد المائية والرى والثقافة والأوقاف والشباب والرياضة والبيئة والكنيسة والمحافظة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتعمل على توعية الطلاب على ضرورة ترشيد الاستهلاك في المياه.

 

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