تسجيل الدخول

الوطن

الأكراد بعد سقوط وسط عفرين: سنتحول إلى حرب الكر والفر مع تركيا

منذ 30 دقيقة
كتب: محمد حسن عامر
الأكراد بعد سقوط وسط عفرين: سنتحول إلى حرب الكر والفر مع تركيا

أحد ضحايا القصف التركي على عفرين

أصدرت سلطات الحكم في مدينة "عفرين" السورية بيانا اتهمت فيه روسيا بالمشاركة الفعلية في فتح المجال الجوي" لكي يقوم العدوان التركي بإبادة شعبنا بكل أنواع الأسلحة"، بحسب بيان وصل الوطن ردا على إعلان الجيش التركي سيطرته اليوم على وسط عفرين.

وقال البيان إن "ما تعيشه عفرين من تطهير عرقي وتشريد قسري وتعرض المئات من المدنيين لشتى أنواع القصف يعود إلى عدم قيامة القوى الدولية بمهامها الإنسانية والسياسية تجاه شعبنا ومقاتلينا الذين قاموا بالدفاع عن كل العالم ضد داعش وضد أردوغان الذي مول ومازال يموّل الإرهاب في العالم".

واضاف البيان: "تقوم الدولة التركية الداعشية وباستخدام مرتزقتها في تغيير ديمغرافية منطقة عفرين وإسكان القوى التكفيرية وعوائلهم فيها. أيضاً قامت وتقوم بقتل المئات من المدنيين الذين هربوا من بطش قصفهم وسياساتهم".

وتابع: "فاليوم يقوم أردوغان بتطهير عرقي ويقوم بإبادة شعب بالكامل. خلال الثمانية والخمسون يوماً الماضية قامت قواتنا وشعبنا بإبداء صمود ومقاومة لا مثيل لها ضد الجيش الثاني في الناتو، ليعلم العالم أجمع بأنه بالرغم من التفاوت الفظيع في القوة إلا أننا بإرادتنا الفولاذية كشعب وكمقاتلين واجهنا الهجمات الشرسة هذه".

وبحسب البيان: "ولأن العدوان التركي استهدف المدنيين وقام بقتل ٥٦ طفل وامرأة خلال اليومين الأخيرين وكما استهدف وبشكل ممنهج القضاء على البنية التحتية لمدينة عفرين. فإننا قررنا إخراج المدنيين من المدينة لتجنب كارثة إنسانية أكثر فظاعة".

وتابع البيان: "لذلك نود أن نعلن بأن  حربنا ضد الاحتلال التركي والقوى التكفيرية المسماة بالجيش الحر دخلت مرحلة جديدة وهو الانتقال من حرب المواجهة المباشرة إلى تكتيك الكر والفر. تجنباً لقتل المدنيين بأعداد أكثر وإلحاق ضربات بالعدو".

وذكر البيان أن منذ بداية القصف التركي وحتى اليوم "استشهد 500 مدنياً من أطفال ونساء وشيوخ إزاء القصف الجوي والبري من قبل الفاشية التركية وجرح أكثر من 1030 مدنيٍ. كما استشهد 820 من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية".

 

أخبار متعلقة

القوات التركية تسيطر على مدينة عفرين السورية

القوات التركية تسيطر على مدينة عفرين السورية
وسائل إعلام تركية: مقتل قائد المشاة التركي في "عفرين"

وسائل إعلام تركية: مقتل قائد المشاة التركي في "عفرين"
1500 مقاتل كردي قتلوا خلال شهرين من الهجوم التركي في عفرين

1500 مقاتل كردي قتلوا خلال شهرين من الهجوم التركي في عفرين
أردوغان يعلن السيطرة "الكاملة" على مركز مدينة عفرين

أردوغان يعلن السيطرة "الكاملة" على مركز مدينة عفرين
مقتل قائد المشاة التركي في عفرين السورية

مقتل قائد المشاة التركي في عفرين السورية

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

"النقض" تؤيد براءة فاروق حسني من اتهامات الفساد المالي

"النقض" تؤيد براءة فاروق حسني من اتهامات الفساد المالي

أسماء الـ5 أمهات المثاليات بالغربية.. ومراحل الكفاح مع أولادهن

أسماء الـ5 أمهات المثاليات بالغربية.. ومراحل الكفاح مع أولادهن

طلاب "متفوقين كفر الشيخ" يشاركون في مسابقة التربية الموسيقية للموهوبين

طلاب "متفوقين كفر الشيخ" يشاركون في مسابقة التربية الموسيقية للموهوبين

ضبط "البلطي" و"وردة" بتهمة الترويج للحشيش في طوخ

ضبط "البلطي" و"وردة" بتهمة الترويج للحشيش في طوخ

بنك ناصر: 4200 لجنة زكاة مهمتها جمع الأموال وإنفاقها بمصارفها الشرعية

بنك ناصر: 4200 لجنة زكاة مهمتها جمع الأموال وإنفاقها بمصارفها الشرعية

اختيارات الوطن

بالصور| بعد فراق 3 أعوام..

بالصور| بعد فراق 3 أعوام.. "الداخلية" تجمع "سجينة بالقناطر" مع طفلتها في حفل عيد الأم

من «مروة» لـ«نبرة» وأخيراً «مريم».. العنصرى يقتل وشرطة بلده تماطل

من «مروة» لـ«نبرة» وأخيراً «مريم».. العنصرى يقتل وشرطة بلده تماطل

التطور الطبيعى لرحلات المدرسة: تخييم ورقص وركوب خيل

التطور الطبيعى لرحلات المدرسة: تخييم ورقص وركوب خيل

فريق الخير يحتفل بالأمهات: أحلى عيد

فريق الخير يحتفل بالأمهات: أحلى عيد

«سى إسلام» و«أمنية» فى جلسة تصوير بروح الخمسينات

«سى إسلام» و«أمنية» فى جلسة تصوير بروح الخمسينات

الأكثر قراءة

عاجل