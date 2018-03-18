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الوطن

جونسون: ممثلون من منظمة حظر الأسلحة الكميائية يزورون بريطانيا غدا

منذ 21 دقيقة
كتب: وكالات
جونسون: ممثلون من منظمة حظر الأسلحة الكميائية يزورون بريطانيا غدا

سيرجي سكريبال وابنته يوليا

كشف وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون النقاب عن أن ممثلين من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سيقومون بزيارة يوم غد الاثنين إلى المملكة المتحدة.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" اليوم الأحد أن محققين تابعين لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية سيصلون غدا إلى المملكة المتحدة لبدء التحقيق بشأن تسميم الجاسوس الروسي السابق وابنته في مدينة "سالزبيري" البريطانية، مشيرة إلى أنه تم دعوة مسئولي المنظمة إلى بريطانيا في خطاب أرسلته رئيسة الوزراء تيريزا ماي الأسبوع الماضي.

وأضافت القناة البريطانية أنه سيتم جمع العينات وإرسالها للفحص، حيث من المتوقع أن يستغرق هذا الأمر أسبوعين على الأقل.

كما أشارت القناة إلى أنه من المقرر أن يغادر وزير الخارجية البريطاني إلى بروكسل للقاء وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بشأن "محاولة الاغتيال" التي حدثت في سالزبيري، ثم يقوم بعقد اجتماع مع أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو).

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