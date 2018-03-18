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الوطن

بنك ناصر: 4200 لجنة زكاة مهمتها جمع الأموال وإنفاقها بمصارفها الشرعية

منذ 8 دقيقة
كتب: سلامة عامر
بنك ناصر: 4200 لجنة زكاة مهمتها جمع الأموال وإنفاقها بمصارفها الشرعية

د شريف فاروق نائب رئيس بنك ناصر

أكد الدكتور شريف فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن البنك لا يقتصر دوره على العمل الاستثماري والمصرفي فقط، بل يمتد دوره إلى العمل الاجتماعي.

ولفت "فاروق"، في بيان صادر اليوم، إلى أن البنك يعد سندا قويا لرعاية وتقديم الخدمات لكل محتاج أوعاجز سواء من خلال أفرع البنك البالغ عددها 93 فرعا، أو من خلال أذرع البنك الممتدة في كافة محافظات الجمهورية، وهي لجان الزكاة المشهرة بالبنك البالغ عددها ما يقرب من 4 آلاف و200 لجنة، مبينًا أن مهمتها جمع أموال الزكاة وإنفاقها على مصارفها الشرعية.

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