بالصور| توافد الناخبين على التصويت بسفارة مصر في مالطا

تواصل الجاليات المصرية بالخارج التوافد على مقرات الانتخاب بسفارات وقنصليات الجمهورية بالخارج، للإدلاء بأصواتهم وذلك في الفترة بين الجمعة 16 مارس والأحد 18 من نفس الشهر، من التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً متحديين ظروف المناخ وصعوبة الانتقال والعوائق المادية.

وفي الساعات الأخيرة قبل غلق أبواب التصويت، نشرت الصفحة الرسمية لسفارة مصر بجمهورية مالطا، صوراً لتوافد الناخبين المصريين على مقرات الاقتراع بالسفارة بجانب صناديق الانتخاب، وشملت الصور عائلات وأفراد متفاوتين في الأعمار والخلفيات الثقافية والدينية.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، أمس الأول، وتمتد 3 أيام تنتهي اليوم، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.