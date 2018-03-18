بالصور| المصريون بألمانيا يصوتون في الانتخابات رغم الثلوج

نشرت وزارة الهجرة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صور لعشرات المصريين أمام السفارة المصرية بفرانكفورت، وهم يتجهون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية رغم الثلوج الكثيفة.

وقال ثروت قادس رئيس اتحاد الجاليات المصرية بأوربا إن الجالية المصرية بألمانيا، ضربت أروع الأمثال على حب الوطن بمشاركتها الإيجابية في الانتخابات، رغم ظروف الطقس السيئ، موضحًا أن درجة الحرارة اليوم بألمانيا تبلغ نحو 6 درجات تحت الصفر، ورغم ذلك تدفق العشرات من المصريين بألمانيا على مقر اللجان الانتخابية بكل من فرانكفورت وهامبورج وبرلين رغم بعد المسافات بين مقر اقامتهم وأماكن التصويت.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، أمس الأول، وتمتد 3 أيام تنتهي اليوم، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.