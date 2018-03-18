"النهار" تكرم طارق صبري عن دوره في "البيت الكبير"

كرم الموقع الرسمي لـ قناة "النهار"، أمس السبت، الفنان طارق صبري، عن دوره في مسلسل "البيت الكبير"، الذي يعرض حاليًا على القناة.

ويقدم طارق شخصية "حسن" ابن كبير البلد عبد الكريم "أحمد بدير"، وهو شاب مستهتر ضمن أحداث المسلسل، وقد حققت نجاحًا كبيرًا مع المشاهدين.

مسلسل "البيت الكبير"، بطولة كل من لوسي، وأحمد بدير، وسوسن بدر، ومنذر رياحنة، وريم بوشناق، وحمادة بركات، وحجاج عبد العظيم، وطارق صبري، ودنيا المصري، وريم هلال، وأحمد صيام، وياسمين سمير، وشريف باهر، وتيسير عبد العزيز وإيمان أيوب، وتأليف أحمد صبحي، وإنتاج ممدوح شاهين، وإخراج محمد النقلي.