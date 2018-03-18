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الجارحي يعلن الشركات المقرر طرحها بالبورصة.. والحصيلة 100 مليار

منذ 21 دقيقة
كتب: وائل سعد
الجارحي يعلن الشركات المقرر طرحها بالبورصة.. والحصيلة 100 مليار

عمرو الجارحي وزير المالية

قال الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، إن الحكومة تستهدف طرح من 20 إلى 23 شركة في البورصة المصرية خلال فترة تتراوح من 18 إلى 24 شهرًا.

وأكد في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن حجم الطروحات يتراوح من 80 إلى 100 مليار جنيه خلال العامين المقبلين.

وأشار الجارحي، إلى أن نسب الطرح ستتراوح من 15 إلى 30% وتقل في بعض الشركات، مشيرًا إلى أن هيئة الرقابة المالية منوط بها تحديد النسب وفقا للملكية.

وعن اختيار بنوك الاستثمار المرشحة لإدارة الطرح، قال الجارحي: "إنه لم يتم حتى الآن تحديد قائمة لبنوك الاستثمار، ولكن سيقوم بنك الاستثمار -إن اي كابيتال- بدور مستشار الطرح".

وفيما يلي أسماء الشركات المزمع طرحها:

*خدمات البترول:

شركة انبي، شركة الحفر المصرية، شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور"، شركة أسيوط لتكرير البترول، شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "اموك".

* البتروكيماويات:

شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، الشركة المصرية لإنتاج الايثلين ومشتقاته "ايثيدكو"، شركة ابوقير للاسمدة، شركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، الشركة المصرية ميثانكس للإنتاج الميثانول "ايميثانكس"، الشركة المصرية لانتاج الالكيل بنزين "ايلاب".

* الخدمات اللوجستية:

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، شركة بورسعيد لتداول الحاويات، شركة دمياط لتداول الحاويات.

* الخدمات المالية:

بنك التعمير والإسكان، بنك الإسكندرية، بنك القاهرة، شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "E-finance"، شركة مصر للتأمين.

* القطاع العقاري:

شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير

* خدمات المستهلك:

شركة الشرقية ايسترن كومباني

* الصناعة:

شركة مصر للألومنيوم

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