تسجيل الدخول

الوطن

جامعة الإسكندرية تستضيف حملة "أنت أقوى من المخدرات"

منذ 13 دقيقة
كتب: مروة مرسي
جامعة الإسكندرية تستضيف حملة "أنت أقوى من المخدرات"

جامعة الإسكندرية

قال الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، إن جامعة الإسكندرية استضافت، اليوم الأحد، فعاليات أسبوع مكافحة وتعاطى وإدمان المخدرات بالتعاون مع مركز التطوير الوظيفي بالجامعة وأكاديمية مصر للقيادة، تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات"، داخل مجمع الكليات النظري.

وعقد خلال الفاعليات، ندوات ومناقشات لتوضيح مدى خطورة تعاطى وإدمان المخدرات على مجتمعنا، ومدى خطورة القيادة تحت تأثير المخدرات.

وأضاف أنه تم الموافقة علي مشروع البحث المقدم من الدكتور هاني محمد الزيات بكلية الزراعة عن تأثير إضافة النباتات المحتوية على مواد فعالة على تخمرات الكرش وإنتاج غاز الميثان والإنتاجية في الأغنام.

أخبار متعلقة

رئيس جامعة الإسكندرية يزور المقاطعة الكينية

رئيس جامعة الإسكندرية يزور المقاطعة الكينية
رئيس جامعة الإسكندرية: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني

رئيس جامعة الإسكندرية: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني
رئيس جامعة الإسكندرية يشارك في منتدى الشباب الأول

رئيس جامعة الإسكندرية يشارك في منتدى الشباب الأول
ضبط 44 حالة قيادة تحت تأثير المخدرات خلال 24 ساعة

ضبط 44 حالة قيادة تحت تأثير المخدرات خلال 24 ساعة

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

تأجيل محاكمة عناصر "أنصار الشريعة" لـ 5 أبريل

تأجيل محاكمة عناصر "أنصار الشريعة" لـ 5 أبريل

بالصور| الصلح بين عائلتين بعد 10 سنوات خصومة بقرية فاو في قنا

"أنطونيوس".. ثالث أسقف يتوفى خلال شهر بالكنيسة

"أنطونيوس".. ثالث أسقف يتوفى خلال شهر بالكنيسة

بالفيديو| سفارة هولندا تسمح لناخب مريض الدخول بسيارته للتصويت

بالفيديو| سفارة هولندا تسمح لناخب مريض الدخول بسيارته للتصويت

آلاف الناخبين يتوافدون على سفارة مصر بالكويت بعد انتهاء أوقات عملهم

آلاف الناخبين يتوافدون على سفارة مصر بالكويت بعد انتهاء أوقات عملهم

اختيارات الوطن

الأستاذ الجامعي حامل الرضيع لـ"الوطن": "ابن طالبة بتمتحن ومعيطش على كتفي"

الأستاذ الجامعي حامل الرضيع لـ"الوطن": "ابن طالبة بتمتحن ومعيطش على كتفي"

بالصور| بعد فراق 3 أعوام..

بالصور| بعد فراق 3 أعوام.. "الداخلية" تجمع "سجينة بالقناطر" مع طفلتها في حفل عيد الأم

من «مروة» لـ«نبرة» وأخيراً «مريم».. العنصرى يقتل وشرطة بلده تماطل

من «مروة» لـ«نبرة» وأخيراً «مريم».. العنصرى يقتل وشرطة بلده تماطل

"الوطن" تحصل على أول صور من مشاركة الروسيين في اختيار رئيسهم

التطور الطبيعى لرحلات المدرسة: تخييم ورقص وركوب خيل

التطور الطبيعى لرحلات المدرسة: تخييم ورقص وركوب خيل

الأكثر قراءة

عاجل