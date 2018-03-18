جامعة الإسكندرية تستضيف حملة "أنت أقوى من المخدرات"

قال الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، إن جامعة الإسكندرية استضافت، اليوم الأحد، فعاليات أسبوع مكافحة وتعاطى وإدمان المخدرات بالتعاون مع مركز التطوير الوظيفي بالجامعة وأكاديمية مصر للقيادة، تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات"، داخل مجمع الكليات النظري.

وعقد خلال الفاعليات، ندوات ومناقشات لتوضيح مدى خطورة تعاطى وإدمان المخدرات على مجتمعنا، ومدى خطورة القيادة تحت تأثير المخدرات.

وأضاف أنه تم الموافقة علي مشروع البحث المقدم من الدكتور هاني محمد الزيات بكلية الزراعة عن تأثير إضافة النباتات المحتوية على مواد فعالة على تخمرات الكرش وإنتاج غاز الميثان والإنتاجية في الأغنام.