زاهي حواس: لم يٌكتشف سوى 30% من آثار مصر حتى الآن

أكد زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، اليوم، أنه تم اكتشاف 30% من الآثار المصرية ولازال 70% لم يكتشف بعد، وهو ما يساعد علي عودة السياحة باعتبارها أهمية عظمى لكل بيت في مصر، متابعًا: "أتابع الحفر بوادي الملوك"، نافيًا وجود متحف أسفل بحيرة المنزلة.

وشدد حواس على أن اللغة الهيروغليفية هي أول لغة في العالم، مشيرًا إلى ضبط العديد من القطع الأثرية قديمًا، والتي كانت تهرب عبر ميناء دمياط، كما لا يمكن استخراج أجهزة رادار من الهرم، نافيًا شائعات بناة قوم عاد الهرم فكل من بناها المصريين، متابعًا لا أخشى في الدنيا سوي الثعابين، كما أجريت ذات مرة عملية جراحية بسبب خرم في العين نتيجة سقوط حجر.