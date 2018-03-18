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الوطن

حملة لمتابعة الحدود بين الثروة السمكية وأملاك الدولة بكفرالشيخ

منذ 14 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
حملة لمتابعة الحدود بين الثروة السمكية وأملاك الدولة بكفرالشيخ

معاينة الحد الفاصل بين أملاك الدولة والثروة السمكيةببلطيم

تابع طلعت عبدالقادر، مساعد محافظ كفرالشيخ، لمنطقة شرق ورئيس مركز ومدينة بلطيم، اليوم، الحد الفاصل والموازي لبحيرة البرلس وقرى بر بحرى بين أملاك الدولة والثروة السمكية، مشدداً على فصل الأماكن الحدودية المملوكة للدولة والمتداخلة مع قطاع الثروة السمكية بقرى بر بحرى، مطالباً باستيفاء عرض كامل ومبين به الحدود التفصيلية التنظيمية للمنطقة، ومدى عمق الحد الفاصل للشريط الحدودي لبحيرة البرلس.

وأكد رئيس مركز ومدينة بلطيم، على أهمية المتابعة بتقرير يومي مفصل، وذلك للحفاظ على الممتلكات العامة للدولة وحق الشعب الكامن في ثرواته وممتلكاته، وعدم التعدي بالزحف على المنافع والمرافق العامة وأرض أملاك الدولة، مخاطباً بسرعة تقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، وعمل رفع مساحي لفصل الحد بين أملاك المواطنين وأملاك الدولة وكذلك الثروة السمكية وما تمتلكه بالشريط الحدودي لبحيرة البرلس .

 

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