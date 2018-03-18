المنشد مصطفى عاطف يتبرع لصندوق "تحيا مصر" لتعمير سيناء

أعلن كل من المنشد مصطفى عاطف، والدكتورة عطيات الصادق خبيرة العلاقات الأسرية ومقدمة برنامج "علامة استفهام" على قناة "الناس" على الهواء عن تبرعهما لصندوق "تحيا مصر" لتعمير سيناء، لأنها تحتاج إلى جهود عديدة لتحقيق التنمية الشاملة بها، والتى تحتاج دعم كل أبناء الوطن، وهى لا تقل أهمية عن محاربة الإرهاب في سيناء الآن.

جاء ذلك خلال الحلقة الثانية من برنامج "علامة استفهام" المذاع على قناة "الناس"، متناولا القضايا المجتمعية التى تشغل الشباب والأسر المصرية.