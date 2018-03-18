فيديو| طابور للمصريين بالكويت أمام السفارة قبل انتهاء التصويت بساعتين

نشرت صفحة "ملتقى المصريين بالكويت" على موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مباشر من أمام السفارة المصرية بالكويت، يرصد توافد أعداد كبيرة من المصريين على مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية قبل ساعتين من غلق بابا التصويت.

ويظهر الفيديو طابور طويل من المصريين أمام السفارة المصرية في انتظار دورهم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي تنتهي خلال أقل من ساعتين، مرددين هتافات "تحيا مصر".

ومتوقع استمرار مراكز الاقتراع في السفارة المصرية بالكويت بعد الموعد المحدد نظرًا لكثافة المشاركة من قبل المصريين.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، أمس الأول، وتمتد 3 أيام تنتهي اليوم، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.