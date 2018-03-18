تسجيل الدخول

الوطن

حكاية من قصر رئاسي| الكرملين.. القلعة الروسية في انتظار الرئيس الجديد

منذ 36 دقيقة
كتب: دينا عبدالخالق
حكاية من قصر رئاسي| الكرملين.. القلعة الروسية في انتظار الرئيس الجديد

على مساحة تبلغ 275 ألف متر مربع، يحيطه جدار ضخم يصل ارتفاعه إلى 25 متر، بتل "بوروفيتسكي" في الطرف الأيسر لنهر موسكوفا ويطل على الميدان الأحمر، شيدّ الحصن المنيع بقلب العاصمة الروسية، في القرن الرابع عشر، ليكون مقرًا للقيصر الحاكم وقتها، ثم تم تجديده في القرن السادس عشر على يد مهندسين معماريين من روسيا وإيطاليا، ليصبح المبنى الأهم والأشهر في تاريخ روسيا الاتحادية لكونه مقرا للرئيس.

القصور الرئاسية.. ربما لم يتسنَ إلا لفئة قليلة زيارة تلك القلاع المحصنة بمختلف دول العالم، التي شهدت جدرانها العديد من الأحداث المهمة في تاريخ البلدان من تحديد مصائر شعوب واختلافات واتفاقيات سرية، لتصبح شاهدا على أمور لم تُروى من قبل، تحملها في طياتها بين الرسوم والنقوش المعمارية المتميزة، ولذلك فلكل قصر رئاسي حكاية خاصة، تتناولها "الوطن" ضمن سلسة "حكاية من قصر رئاسي".

الكرملين.. اسم ذو رنة قوية تعود لاسمه الذي يعني بالروسية "الحصن" أو "القلعة"، ويكتسب مكانة خاصة لدى الروس، حيث يقولون عنه إنه "لا شيء أعلى من موسكو إلا الكرملين، ولا شيء أعلى من الكرملين إلا السماء"، بحسب موقع "روسيا اليوم"، حيث يعتبر مركز القوة الروسية على مدار تاريخها، لكونه يرمز إلى الحكومة الروسية والسلطة بشكل عام، وينتظر القصر المهيب الرئيس الروسي الجديد الذي ستفزر عنه صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الروسية الجارية حاليا.

ويضم مقر الحكم الروسي عدة قصور فاخرة، كانت في الماضي ملكا للقيصر ورجاله، ويحتوي على أكثر من 700 غرفة بتصاميم معمارية مختلفة ومتنوعة، تجري في قاعاته المراسم العامة للدولة، مثل تسلم الرئيس المنتخب الجديد لمهام منصبه، تقليد الأوسمة وتسليم أوراق الاعتماد، بالإضافة إلى خمس قاعات سُميت باسم أوسمة الإمبراطورية الروسية الشهيرة وهي قاعة جورجيوس وأندراوس وألكسندر وفلاديمير وكاترينا.

ويضم القصر أيضا المبنى الحكومي، الذي بُني عام 1961، تحت إشراف كبير المهندسين في روسيا ميخائيل فاسيليفيتش بوسوخين، لإقامة الاجتماعات والمؤتمرات والمهرجانات والعروض المسرحية بما فيها الأوبرا والباليه والحفلات الموسيقية.

وبتعاقب الرؤساء على القصر الملكي، ترك الرئيس الحالي فلاديمير بوتين، بصمته الخاصة داخل التحفة المعمارية، حيث أصبح الكرملين يضم عددًا ضخمًا من الحيوانات النادرة، وهو ما يرجع إلى كونه "رئيسًا محبًا للحيوانات" اللقب الذي اكتسبه بوتين لامتلاكه العديد من الحيوانات الأليفة، وقائمة طويلة من الصور التذكارية مع الحيوانات البرية، تعبر عن حبه الشديد للحيوانات، وعلى رأسهم "كوني" كلب بوتين المدلل، صديقه منذ طفولته، الذي رباه بوتين بنفسه، حيث ظهر معه في عدة مناسبات عامة واجتماعات مهمة.

وانطلقت صباح اليوم وتستمر حتى الثامنة مساءً حسب التوقيت المحلي بروسيا، الانتخابات الرئاسية، ويبلغ عدد الناخبين الروس 109 ملايين ناخب لهم حق التصويت داخل البلاد، بأكثر من 97 ألف مركز اقتراع، في حدث ضخم جذب أنظار العالم أجمع، حيث يتنافس بها 8 مرشحين من بينهم الرئيس الحالي بوتين، ويتطلب الفوز أن يحصد المرشح عدد "50%+1" من الذين أدلوا بأصواتهم، وحال عدم حصول أي مرشح على هذا العدد، فإن المرشحين الاثنين المتصدرين للنتائج، يتقدمان إلى الجولة الثانية، التي تنظم بعد ثلاثة أسابيع من إعلان النتائج، وفقا للدستور الروسي.

حكاية من قصر رئاسي| الكرملين.. القلعة الروسية في انتظار الرئيس الجديد
حكاية من قصر رئاسي| الكرملين.. القلعة الروسية في انتظار الرئيس الجديد
حكاية من قصر رئاسي| الكرملين.. القلعة الروسية في انتظار الرئيس الجديد
حكاية من قصر رئاسي| الكرملين.. القلعة الروسية في انتظار الرئيس الجديد
حكاية من قصر رئاسي| الكرملين.. القلعة الروسية في انتظار الرئيس الجديد
حكاية من قصر رئاسي| الكرملين.. القلعة الروسية في انتظار الرئيس الجديد
حكاية من قصر رئاسي| الكرملين.. القلعة الروسية في انتظار الرئيس الجديد

الانتخابات الرئاسية الروسية

عاجل| لجنة الانتخابات الروسية: نسبة الإقبال حتى الآن بلغت أكثر من 58%

عاجل| لجنة الانتخابات الروسية: نسبة الإقبال حتى الآن بلغت أكثر من 58%
بالصور| "روسيا بتفرح".. دبدوب و"بابا نويل" وعروسان بطوابير الانتخابات

بالصور| "روسيا بتفرح".. دبدوب و"بابا نويل" وعروسان بطوابير الانتخابات
"روسي" بالحرب العالمية الثانية.. يشارك في "التصويت" ويحتفل بمولده

"روسي" بالحرب العالمية الثانية.. يشارك في "التصويت" ويحتفل بمولده
المعارضة ومنظمات أهلية تطعن في نزاهة الانتخابات الروسية

المعارضة ومنظمات أهلية تطعن في نزاهة الانتخابات الروسية
بالفيديو| "ستالين" يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الروسية

بالفيديو| "ستالين" يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الروسية
روسيا تنتخب رئيسها.. والشرق يسجل أرقاما قياسية في الإقبال على التصويت

روسيا تنتخب رئيسها.. والشرق يسجل أرقاما قياسية في الإقبال على التصويت
"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن الانتخابات الرئاسية بروسيا

"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن الانتخابات الرئاسية بروسيا
فرنسا ترفض الاعتراف بالانتخابات الروسية في القرم

فرنسا ترفض الاعتراف بالانتخابات الروسية في القرم
رئيس لجنة تصويت بوتين يرفض هديته

رئيس لجنة تصويت بوتين يرفض هديته
المنتخب الروسي لكرة القدم يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

المنتخب الروسي لكرة القدم يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية
رئيس الوزراء الروسي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

رئيس الوزراء الروسي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
معمر روسي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الروسية

معمر روسي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الروسية
للمرة الأولى في تاريخها.. القرم تصوت في انتخابات الرئاسة الروسية

للمرة الأولى في تاريخها.. القرم تصوت في انتخابات الرئاسة الروسية
"روسيا اليوم": أوكرانيا تمنع الروس من المشاركة في الانتخابات الرئاسية

"روسيا اليوم": أوكرانيا تمنع الروس من المشاركة في الانتخابات الرئاسية
طابور طويل أمام سفارة روسيا بقيرغيزستان للتصويت في الانتخابات

طابور طويل أمام سفارة روسيا بقيرغيزستان للتصويت في الانتخابات
السفارة الروسية بأوكرانيا: التصويت يقتصر على أعضاء البعثة الدبلوماسية

السفارة الروسية بأوكرانيا: التصويت يقتصر على أعضاء البعثة الدبلوماسية
عروسان يصوتان على الانتخابات الروسية

عروسان يصوتان على الانتخابات الروسية
المرشحة عن حزب "المبادرة المدنية"تدلي بصوتها في الانتخابات الروسية

المرشحة عن حزب "المبادرة المدنية"تدلي بصوتها في الانتخابات الروسية
"الدوما": تصرفات أوكرانيا ضد الناخبين الروس جريمة دولية

"الدوما": تصرفات أوكرانيا ضد الناخبين الروس جريمة دولية
المرشح بابورين يشارك بوتين مركز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الروسي

المرشح بابورين يشارك بوتين مركز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الروسي
لجنة الانتخابات الروسية: أحبطنا هجمات إلكترونية على موقعنا من 15 دولة

لجنة الانتخابات الروسية: أحبطنا هجمات إلكترونية على موقعنا من 15 دولة
رائد فضاء روسي يدلي بصوته من داخل مركبته في الانتخابات الروسية

رائد فضاء روسي يدلي بصوته من داخل مركبته في الانتخابات الروسية
بالفيديو| الرئيس الشيشاني يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الروسية

بالفيديو| الرئيس الشيشاني يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الروسية
بالفيديو| رحالة روسي أول من يدلي بصوته بالانتخابات: سافر إلى نيوزيلندا

بالفيديو| رحالة روسي أول من يدلي بصوته بالانتخابات: سافر إلى نيوزيلندا
بعد انطلاقها.. الانتخابات الرئاسية الروسية في أرقام

بعد انطلاقها.. الانتخابات الرئاسية الروسية في أرقام
منافسو بوتين في الانتخابات "مليونيرات".. أبرزهم ثروته 157.4 مليون روبل

منافسو بوتين في الانتخابات "مليونيرات".. أبرزهم ثروته 157.4 مليون روبل
رئيس الشيشان يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الروسية

رئيس الشيشان يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الروسية
باحث روسى: التدخلات الأمريكية تسببت فى «فوضى» و«شيطنة» روسيا ضاعفت من شعبية «بوتين»

باحث روسى: التدخلات الأمريكية تسببت فى «فوضى» و«شيطنة» روسيا ضاعفت من شعبية «بوتين»
صحف عالمية: «بوتين» سيفوز بسهولة.. والمارد خرج من «القمقم»

صحف عالمية: «بوتين» سيفوز بسهولة.. والمارد خرج من «القمقم»
روسيا تختار رئيسها اليوم وتعزز وجودها دولياً

روسيا تختار رئيسها اليوم وتعزز وجودها دولياً
7 مرشحين ينافسون «بوتين» فى الانتخابات

7 مرشحين ينافسون «بوتين» فى الانتخابات
بث مباشر| بوتين يصوت في الانتخابات الرئاسية الروسية

بث مباشر| بوتين يصوت في الانتخابات الرئاسية الروسية
مراكز الاقتراع في أقصى شرق روسيا تفتح أبوابها أمام الناخبين

مراكز الاقتراع في أقصى شرق روسيا تفتح أبوابها أمام الناخبين
أكثر من 17 ألف شرطي يؤمنون سير الانتخابات الرئاسية في موسكو

أكثر من 17 ألف شرطي يؤمنون سير الانتخابات الرئاسية في موسكو
بوتين يتجه إلى الفوز بالانتخابات الرئاسية وسط حملة انتقادات

بوتين يتجه إلى الفوز بالانتخابات الرئاسية وسط حملة انتقادات
فتح مكاتب الاقتراع للانتخابات الرئاسية الروسية في أقصى شرق البلاد

فتح مكاتب الاقتراع للانتخابات الرئاسية الروسية في أقصى شرق البلاد
عاجل| فتح مراكز الاقتراع لانتخابات الرئاسية الروسية

عاجل| فتح مراكز الاقتراع لانتخابات الرئاسية الروسية
بوتين يتجه نحو الفوز بالانتخابات الرئاسية وسط حملة انتقادات غربية

بوتين يتجه نحو الفوز بالانتخابات الرئاسية وسط حملة انتقادات غربية
مناظرة لـ"بوتين ومنافسيه" بجامعة القاهرة: محاكاة مصرية لانتخابات روسيا

مناظرة لـ"بوتين ومنافسيه" بجامعة القاهرة: محاكاة مصرية لانتخابات روسيا
الصمت الانتخابي يعم روسيا

الصمت الانتخابي يعم روسيا
الطلاب الروس بـ"أسيوط" يدلون بأصواتهم في الانتخايات الرئاسية الروسية

الطلاب الروس بـ"أسيوط" يدلون بأصواتهم في الانتخايات الرئاسية الروسية
حاكم القرم: الناخبون سيصوتون في الانتخابات الروسية "ليشكروا" بوتين

حاكم القرم: الناخبون سيصوتون في الانتخابات الروسية "ليشكروا" بوتين
أوكرانيا: منع المقيمين الروس من المشاركة في الانتخابات الرئاسية

أوكرانيا: منع المقيمين الروس من المشاركة في الانتخابات الرئاسية
متحدث روسي: أكثر من نصف مليون شرطي يؤمنون الانتخابات الرئاسية

متحدث روسي: أكثر من نصف مليون شرطي يؤمنون الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية الروسية تنطلق في دمشق

الانتخابات الرئاسية الروسية تنطلق في دمشق
مهندسو الضبعة النووي الروس يصوتون في الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية

مهندسو الضبعة النووي الروس يصوتون في الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية
السفارة الروسية بدمشق تفتتح مركزا لاقتراع المواطنين الروس

السفارة الروسية بدمشق تفتتح مركزا لاقتراع المواطنين الروس
القنصل الروسي بالغردقة: نبذل كل جهدنا لتسير الانتخابات الروسية

القنصل الروسي بالغردقة: نبذل كل جهدنا لتسير الانتخابات الروسية
السفير الروسي يحث الروس على اغتنام فرصة التصويت في مصر

السفير الروسي يحث الروس على اغتنام فرصة التصويت في مصر

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

هذه أسعد وظيفة يمكن العمل بها

هذه أسعد وظيفة يمكن العمل بها

القضاء الإداري يقضي بعدم قبول دعوى تطالب بغلق مركز ابن خلدون

القضاء الإداري يقضي بعدم قبول دعوى تطالب بغلق مركز ابن خلدون

الأب جرجس راعي كنيسة برلين يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

الأب جرجس راعي كنيسة برلين يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

حيوان مفترس يصيب 4 أطفال بالنويرة في بني سويف

حيوان مفترس يصيب 4 أطفال بالنويرة في بني سويف

مصرية على "كرسى متحرك وبجهاز أكسجين" تصوت بالكويت: "واجب وطني"

مصرية على "كرسى متحرك وبجهاز أكسجين" تصوت بالكويت: "واجب وطني"

اختيارات الوطن

الأستاذ الجامعي حامل الرضيع لـ"الوطن": "ابن طالبة بتمتحن ومعيطش على كتفي"

الأستاذ الجامعي حامل الرضيع لـ"الوطن": "ابن طالبة بتمتحن ومعيطش على كتفي"

بالصور| بعد فراق 3 أعوام..

بالصور| بعد فراق 3 أعوام.. "الداخلية" تجمع "سجينة بالقناطر" مع طفلتها في حفل عيد الأم

بالصور| منها "عرب عايزين ينتخبوا السيسي".. 5 مشاهد تفردت بها انتخابات الخارج

بالصور| منها "عرب عايزين ينتخبوا السيسي".. 5 مشاهد تفردت بها انتخابات الخارج

من «مروة» لـ«نبرة» وأخيراً «مريم».. العنصرى يقتل وشرطة بلده تماطل

من «مروة» لـ«نبرة» وأخيراً «مريم».. العنصرى يقتل وشرطة بلده تماطل

"الوطن" تحصل على أول صور من مشاركة الروسيين في اختيار رئيسهم

الأكثر قراءة

عاجل