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الوطن

تأجيل محاكمة 39 متهما متورطا في أحداث عنف بمراكز المنيا

منذ 15 دقيقة
كتب: اسلام فهمي
تأجيل محاكمة 39 متهما متورطا في أحداث عنف بمراكز المنيا

صوره ارشيفية

أجلت المحكمة العسكرية المنعقدة في محافظة أسيوط، اليوم، إعادة محاكمة 39 متهمًا، فى أحداث عنف، وقعت بمراكز محافظة المنيا، إلى جلسة الأول من أبريل المقبل، لاستكمال المرافعة وسماع باقى الشهود.

كانت المحكمة استمعت لأقوال بعض الشهود ومرافعة الدفاع عن بعض المتهمين فى 4 قضايا تتعلق بأعمال عنف وشغب بمراكز محافظة المنيا، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وقالت مصادر قانونية، إن الـ4 قضايا التي أجلتها المحكمة، تضم 11 متهمًا فى أحداث عنف مركز أبو قرقاص، و6 متهمين باقتحام سنترال ديرمواس، و5 متهمين فى أحداث عنف بندر المنيا، و17 متهمًا باقتحام نقطة شرطة قرية الحواصلية بمركز المنيا.

وكانت المحكمة العسكرية قضت في جلسة سابقة، بالسجن المؤبد غيابيًا بحق المتهمين المدانين اليوم، وتم القبض عليهم لتٌعاد اجراءات محاكمتهم أمام دائرة عسكرية جديدة.

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