سفير مصر بصربيا: استمرار توافد الناخبين قبل ساعات من انتهاء التصويت

قبل ساعات من غلق أبواب التصويت أمام المصريين الوافدين بالخارج للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، أعلن عمر الجويلي سفير مصر بصربيا، عبر الصفحة الرسمية للسفارة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن توافد الناخبين استمر حتى اقتراب نهاية الأيام الثلاثة المخصصة للاقتراع، وبدأت الجمعة 16 مارس واستمرت حتى الأحد 18 من الشهر نفسه، ويبدأ التصويت من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

أوضح "الجويلي" أن المشاركة الانتخابية شملت حتى الزائرين الذين صدف وجودهم أيام الانتخاب، حيث حرصت فرقة "العاصفة" التابعة لوزارة الثقافة المصرية، والقادمة للمشاركة في مهرجان "سلافيا" المسرحي، على التصويت، كما عبر عن أن تضمن الأيام الثلاثة يوم عمل ويومين عطلة قد منح الناخبين مرونة وفرصة كبيرة للمشاركة.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، أمس الأول، وتمتد 3 أيام تنتهي اليوم، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.