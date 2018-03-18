انتهاء تصويت المصريين في إندونيسيا وبدء فرز الأصوات

أغلقت صناديق الاقتراع للانتخابات الرئاسية في المقر الانتخابي بسفارة مصر بجاكرتا، في الساعة التاسعة من مساء اليوم الأحد، بالتوقيت المحلي لأندونيسيا.

وتبدأ على الفور عملية فرز أصوات المصريين في إندونيسيا الذين حرصوا على مدى الأيام الثلاثة الماضية على التوافد للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، انطلاقا من شعورهم الوطني والتصميم على المساهمة بإيجابية في تشكيل الحياة السياسية في أرض الوطن.

وأعرب السفير عمرو معوض سفير مصر بجاكرتا ، عقب إغلاق صناديق الاقتراع، عن التقدير والاعتزاز بالجالية المصرية المقيمة في أندونيسيا التي حرصت على الإدلاء بصوتها في هذه الانتخابات.