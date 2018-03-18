طلاب مصريون بجامعات الأردن: شاركنا بانتخابات الرئاسة حرصا على الوطن

تصدر الطلاب المصريون بالجامعات الأردنية قائمة أبناء وبنات الجالية المصرية هناك، بحماس الشباب، وحبهم الجارف للوطن، وحنينهم التواق إلى ترابه، قائمة أبناء وبنات الجالية في التوافد على مقر السفارة المصرية بعمان؛ للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، في صورة مشرفة لأبناء مصر بالخارج.

وأكد عدد من شباب الجالية المصريين الدارسين بالجامعات الأردنية، أن نزولهم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، جاء حرصًا منهم على المشاركة بإيجابية في رسم مستقبل مصر، عبر اختيار ربان قادر على قيادة سفينة الوطن إلى بر الأمان.

وقالت شيماء محمد، التي تدرس اللغة العربية بجامعة الزيتونة الأردنية، لمراسل وكالة "أ ش أ" بعمان، عقب الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية بمقر السفارة المصرية بعمان، اليوم، في ثالث وآخر أيام تصويت المصريين بالخارج: "مشاركتنا اليوم تأتي من حرصنا الشديد على أداء واجبنا نحو وطننا، فصوتنا أمانة لابد وأن تستخدم الاستخدام الصحيح".

وأضافت شيماء "شاركنا اليوم لأننا بحاجة إلى اختيار ربان يقود سفينة الوطن لبر الأمان، ومصر سفينة والرئيس القادم هو ربانها، وستظل بلادنا دائما بخير"، داعية أبناء الجالية إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، أيا كانت اتجاهاتهم أو أفكارهم.

وشاطرها خالد جمال إبراهيم، وهو خريج مصري درس هندسة البرمجيات بجامعة الزيتونة، الرأي، داعيًا كل مصري خارج المحروسة بالنزول والمشاركة الانتخابات وعدم تفويت هذه الفرصة، قائلًا: "أحسست بالفخر والعرفان عقب إدلائي اليوم بصوتي لأول مرة في حياتي، والمشاركة في هذا الكرنفال".

وأكد إبراهيم، أن "وجودنا اليوم كطلاب مصريين بالخارج جعلنا نشعر بأننا شركاء لأهلنا داخل مصر في بناء مستقبل وطننا، وهذا كاف بالنسبة لنا كمغتربين، نعرف جيدا فضلها علينا، رغم أننا لم نرها أو نعيش فيها، فحبنا لها حب بالفطرة"، مشيدا بالإجراءات التي قدمتها اللجنة الانتخابية لتيسير عملية الانتخابات.

وقالت أنسام علي محمد، التي تدرس اللغات بالجامعة الأردنية "جئت اليوم لأنني أردت دعم بلدي ولكي أشعر بأنني أعيش داخلها رغم كوني متواجده خارجها"، لافتة إلى أن "مصر بحاجة إلينا كما نحن بحاجة إليها، وعلينا أن نعطيها كل ما نستطيع".

ودعت إلى النزول والمشاركة "لأننا نحتاج إلى رئيس يعيد إلى مصر مجدها"، مشيدة بالاستقبال الجيد والإجراءات السلسة، والتنظيم الممتاز للقائمين على اللجنة الانتخابية بالسفارة المصرية بعمان، وعلى رأسهم السفير طارق عادل سفير مصر لدى الأردن.

وقالت دينا عبدالمنعم علي، طالبة بكلية علوم التمريض بجامعة الزيتونة الأردنية "كنا ننتظر الانتخابات بفارغ الصبر منذ الإعلان عن موعد عقدها، لنعطي مصر حقها، وكانت المشاركة في تلك الانتخابات فخرًا لنا"، داعية أبناء الجالية إلى النزول والمشاركة في الانتخابات لنواصل بناء مصر المستقبل، وتقديم الدعم لمن قدموا للإدلاء بصوتهم، وأكدت "أننا بحاجة إلى رئيس يعيد لنا الأمن والأمان كما كان ذي قبل، ويطهر مصر من أذناب الإرهاب".

وقالت خلود عبدالمجيد يوسف، وتدرس إدارة الأعمال بكلية القدس، "علينا المشاركة كشباب بإيجابية في الانتخابات الرئاسية، وهو واجب وطني لكل فرد فوق السن القانوني، لكي نظهر بلادنا في أحسن صورة".

وأضافت "نتمنى لمصر أن تتحسن يوما بعد يوم، ونحتاج إلى رئيس قادر على إكمال المسيرة ووضع مصر في مكانة متميزة بين الدول".

وفتحت السفارة المصرية بعمان والقنصلية المصرية بالعقبة أبوابهما، في التاسعة من صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلي، أمام المواطنين من أبناء الجالية المصرية بالأردن للتصويت في الانتخابات الرئاسية، في ثالث أيام التصويت وآخرها، وتستمر عملية الاقتراع اليوم في اللجنتين حتى الساعة التاسعة مساء.

ويتواصل تصويت المصريين بالخارج في البعثات الدبلوماسية والقنصلية ب 139 مقرًا في 124 دولة، تم تجهيزها وتزويدها بأجهزة قارئ إلكتروني حديثة يتم الاعتماد عليها لقراءة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن للناخب، بالإضافة إلى تجهيز وحدات الحاسب الآلي المتوفرة لدى السفارات ببرامج مخصصة لإدارة العملية الانتخابية.

ومن المقرر أن يبدأ المصريون في الداخل التصويت في الانتخابات الرئاسية ابتداءً من 26 مارس الجاري وحتى 28 من الشهر نفسه.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، الجمعة، وتمتد 3 أيام تنتهي اليوم، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.