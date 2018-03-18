المصريون بفرنسا يشاركون في الانتخابات بأكبر علم

استعرضت الإعلامية أماني الخياط، لقطات لعدد من المصريين المشاركين في العملية الانتخابية بفرنسا، وهم يحملون أكبر علم مصري ويهتفون "تحيا مصر" ردًا على ادعاءات وكذب جماعة الإخوان.

وأشادت أماني الخياط، خلال تقديم برنامج "بين السطور" المذاع عبر فضائية "أون لايف"، بموقف الجالية المصرية في فرنسا، وحرصهم على المشاركة في العملية الانتخابية، والتمسك بحقهم الدستوري في اختيار الرئيس القادم.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، الجمعة الماضية، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي اليوم، أدلى خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.